Volley Superlega. Leòn dopo sei stagioni lascerà i block-devils

PERUGIA – Siamo a metà stagione ma già il mercato è in fermento alla Sir Susa Vim Perugia che ha molti giocatori in scadenza di contratto. La notizia sulla bocca di tutti è la partenza dello schiacciatore Wilfredo Leòn che dopo sei stagioni lascerà i block-devils. La società sportiva del presidente Sirci aveva una opzione per l’anno prossimo ma non l’ha esercitata. In questa maniera il budget avrebbe un significativo margine operativo ed il club starebbe pensando al polacco Aleksander Sliwka (attualmente infortunato ad un dito), che pare non rimanere al Kedzierzyn-Kozle vincitore delle ultime tre edizioni della champions league. L’innesto servirebbe immediatamente a Perugia dato che sia Leòn che Plotnytskyi lamentano problemi alle ginocchia. A complicare l’operazione ci sono altri fattori, l’ucraino Oleh Plotnytskyi dopo aver mostrato tutto il suo valore, vuole garanzie di giocare titolare e intende rivedere il proprio ingaggio. Un sensibile ritocco economico lo pretenderebbe anche il regista Simone Giannelli che, al pari dei compagni citati, ha diversi club che gli fanno la corte. Insomma, il rischio è che per correre dietro ai gioielli di famiglia si spenda una bella fetta di risorse.