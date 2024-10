Volley Superlega. Lezione con Solè, Plotnytskyi e Lorenzetti. Ripartito il progetto "La Sir a scuola»

PERUGIA – Si è svolto giovedì mattina il primo incontro dell’anno accademico del progetto ‘La Sir a scuola’ che ha coinvolto, in questo primo appuntamento, i ragazzi delle classi, dalla prima alla quinta, dell’indirizzo grafico con flessibilità sportiva dell’Itis Alessandro Volta di Perugia. Un’aula magna gremita e attenta e dei docenti d’eccezione, a cominciare da coach Angelo Lorenzetti, insieme al centrale Sebastian Solé e allo schiacciatore Oleh Plotnytskyi. L’incontro è stato suddiviso in tre sessioni: la prima ha riguardato ‘Storia e valori della Sir Volley’ con un focus particolarmente interessante per i ragazzi che hanno potuto conoscere e ripercorrere le tappe salienti della storia della squadra e dei suoi successi, anche attraverso dei video di presentazione. Il pensiero di Angelo Lorenzetti: "Se in campionato c’è equilibrio, vuol dire che la vittoria non è scontata. Qualche sconfitta arriva, l’importante è rimanere sulla strada della crescita e dell’apprendimento durante la stagione regolare. Se in ogni squadra ci sono ambienti che condividono questa vision, è bello ed è qualcosa che fa crescere quell’ambiente, altrimenti si fa fatica. Secondo me Civitanova Marche e Piacenza hanno il vantaggio di essere agevolati a livello di aspettative. Poi c’è Milano, cui viene dato un bonus di matricola da troppo tempo. Il ruolo di favoriti può condizionare. Lo scorso anno non ce lo siamo presi, perché non avevamo vinto lo scudetto". La squadra, nel frattempo, prosegue la preparazione in vista della gara interna con Cisterna, in programma domenica alle 16. Oggi alle ore 14,45 è in programma la conferenza pre-gara che vedrà parlare il libero Alessandro Piccinelli.

Alberto Aglietti