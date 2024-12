Volley Superlega: prolungato il contratto. Sir, avanti Lorenzetti. Il coach fino al 2027

di Alberto Aglietti

PERUGIA

Giunti a metà della stagione agonistica, le squadre di vertice guardano agli importanti appuntamenti che si avvicinano, la Sir Susa Vim Perugia sta già programmando il suo futuro. È notizia di ieri il rinnovo sino al 2027 del contratto con l’allenatore Angelo Lorenzetti che ha descritto la notizia con quattro aggettivi: "Felice, perché posso continuare a lavorare in un luogo in cui la mattina ho fretta di arrivare e che mi dispiace lasciare alla sera. Grato, perché nei tempi e nelle modalità con cui la società mi ha proposto il rinnovo ha riconosciuto del valore alla mia attività e a quella dello staff. Orgoglioso, perché in questo mio stare a Perugia ho capito di far parte di una realtà amata e stimata da tutte le componenti del territorio umbro. Impegnato, so che questo mio rinnovo è una promessa a meritarmi quotidianamente la fiducia che il presidente Sirci ha riposto nella mia persona".

Sulla panchina dei block-devils dal 2023, in poco più di un anno ha già collezionato due Supercoppe italiane, una Coppa Italia, un Mondiale per club e uno scudetto. È dello scorso anno il Grande Slam, nel quale la Sir Perugia guidata da Lorenzetti ha conquistato tutte le competizioni alle quali ha partecipato, con ben quattro trofei.

In un lasso di tempo molto ristretto il tecnico di origine fanese è già diventato il più vincente della storia nella società sportiva guidata dal presidente Gino Sirci. I traguardi conquistati si inseriscono in un nuovo percorso di continuità della squadra che, da inizio stagione, ha macinato solo vittorie ed è finora imbattuta sul fronte nazionale e continentale. Sarà proprio coach Lorenzetti a disposizione della stampa nella conferenza di venerdì 13 dicembre, in vista del match di Verona, valevole come prima giornata del girone di ritorno. Perché, come dice il coach, "ogni partita è una sfida da vincere e il passato non conta".