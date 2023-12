VOLLEY SUPERLEGA. Sir Perugia, coach Lorenzetti: "Guardiamo avanti»

PERUGIA – Puntuale a metà stagione, la superlega maschile diventa una montagna per la Sir Susa Vim Perugia che pare subire involuzioni nel gioco. I block-devils sono tecnicamente forti, a livello individuale non hanno nulla da invidiare alle altre concorrenti, ma come squadra lasciano a desiderare. L’allenatore Angelo Lorenzetti ha analizzato così l’ultima sconfitta: "Onestamente i primi due set i ragazzi hanno fatto tante cose buone e Milano, in primis in battuta, non era la squadra che conosciamo. In seguito, loro sono usciti fuori e noi siamo scomparsi in battuta, così fare break diventa difficile. Dopodiché c’è il quarto set da analizzare, perché, quando non hai battuta ma crei due o tre situazioni di contrattacco buono, bisogna che quelle lì vadano a terra, bisogna premere sull’acceleratore e cercare di scavare un solco per andare a vincere il set. La terza frazione è uscita Milano con la battuta, una serie di Matey Kaziyski ci ha messo sotto. Il quarto siamo stati a lungo in vantaggio, ci è mancato un po’ di attacco. È chiaro che a livello mediatico si parla di una Perugia che ora cerca riscatto, noi dobbiamo lavorare. Sulle cose che sono andate all’inizio ci abbiamo lavorato, quelle che non sono andate nel finale ci stiamo lavorando, ma non le stiamo migliorando. Dobbiamo tenere duro, non guardare indietro ma guardare solo avanti. Adesso abbiamo la trasferta a Catania, poi dopo avremo il quarto di finale di coppa Italia contro Modena".