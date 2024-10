Volley Superlega. Sir Perugia, sale l’entusiasmo dei tifosi. Russo: "Brava tutta la squadra»

Parla bianconero la superlega maschile, con la Sir Susa Vim Perugia che ha scalzato Trento dalla vetta. C’è euforia tra i tifosi, anche se siamo solo all’inizio della stagione, ma i block-devils una prova di maturità l’hanno data. La disamina del centrale Roberto Russo: "Anche con Cisterna all’inizio abbiamo faticato un po’. Con l’assenza di Giannelli sappiamo che dobbiamo dare qualcosa in più tutti e lo abbiamo fatto. A Trento non era facile in un palazzetto come quello, e quindi brava tutta la squadra, chi è sceso in campo, chi ha dato una mano dalla panchina, anche agli infortunati che non erano con noi sottorete. Zoppellari è stato incredibile nelle due partite in cui è stato chiamato in causa. Quindi bravo, ma come ho detto prima, bravi tutti perché non è semplice quando hai queste squadre di fronte che ti mettono sotto. Sicuramente la classifica conta, però quello che conta è che ogni domenica dobbiamo migliorare. Ci sono tante squadre forti e vogliamo arrivare agli appuntamenti importanti anche noi per fare meglio possibile. In campo con Michieletto si scherza, abbiamo delle maglie diverse, però fuori dal campo quello che è successo non conta più, quindi, abbiamo questo tipo di rapporto con i compagni della nazionale e sono felice di questo". È partita, intanto, la vendita dei biglietti per il match contro Civitanova Marche in programma al palasport di Pian di Massiano domenica 3 novembre alle ore 20,30. La campagna abbonamenti si chiuderà giovedì 31 ottobre.