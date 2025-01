Volley Superlega. Sir Perugia, torna la Champions League. Senza Plotnytskyi nella sfida contro i cechi

A distanza di un mese si riprende a giocare in champions league maschile, giovedì 16 gennaio si disputa la quinta giornata della fase a gironi. Si mette in viaggio con tante certezze, ma anche qualche dubbio, la Sir Sicoma Monini Perugia, che dopo aver accusato la prima sconfitta della stagione ha perso il giocatore più in forma. Senza Plotnytskyi la formazione bianconera è senza dubbio meno competitiva, ma Ishikawa è in grado di compensare adeguatamente la sua assenza e Russo è ormai sulla via del ritorno in campo. Non dovrebbe costituire un ostacolo insormontabile la rivale Jihostroj Ceské Budejovice, ultima del raggruppamento e ancora a secco di vittorie in ambito continentale. Come sempre le immagini della gara saranno trasmesse in diretta (fischio d’inizio alle ore 18) su Sky ed in streaming sul sito internet Eurovolley.tv e su Dazn che detengono i diritti della manifestazione. I cechi diretti dall’allenatore Zdenek Smejkal stanno cercando una loro dimensione e spesso cambiano assetto. Tra i padroni di casa l’opposto Tomas Brichta e lo schiacciatore brasiliano Robson Rodrigues risultano i pericoli maggiori. Impegno da non sottovalutare per coach Angelo Lorenzetti che avrà scelte obbligate per questo impegno. I block-devils dovranno decidere solo a chi assegnare la maglia da opposto con Jesus Herrera (nella foto) che potrebbe essere favorito rispetto a Wassim Ben Tara. La prima posizione del girone è ormai in tasca, ma non perdere set per strada potrebbe essere fondamentale per restare in testa alla classifica avulsa. Arbitri: Stanislava Simic (SRB) e Pawel Burkiewicz (POL).

CESKÉ BUDEJOVICE: Emmer - Brichta, Okolic - Sedlacek, Nikpoor - Rodrigues, Kovarik (L).

: Giannelli - Herrara, Solé - Loser, Semeniuk - Ishikawa, Colaci (L).