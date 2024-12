Volley Superlega. Sir Perugia, undici successi in altrettante partite. Coach Lorenzetti: "Restiamo umili e tranquilli»

Al giro di boa il percorso è netto, undici vittorie su altrettanto incontri disputati, tre i punti lasciati per strada in virtù delle tre affermazioni al tie-break riportate in questo primo scorcio di stagione. La Sir Susa Vim Perugia super una settimana faticosa, con il turno infrasettimanale in trasferta di champions league che ha assorbito molte energie, e con qualche elemento non al meglio. La disamina dell’allenatore Angelo Lorenzetti è come sempre molto lucida: "Piacenza una volta di più ci ha dato una lezione di difesa. Il nostro gioco non è velocissimo e, quindi, contro questa difesa è dura mettere giù la palla. Dal confronto dobbiamo portarci via un insegnamento, che certi colpi dobbiamo farli in maniera diversa. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché è stata una settimana complicata per tante cose. Ringrazio Sebastian Solé perché, come sempre, è un leone, in tanti non avrebbero giocato al suo posto, lui invece è sceso in campo. Piacenza, al di là di quello che dicono, è una candidata allo scudetto, ho spiegato ai ragazzi che sono cresciute le squadre, dobbiamo essere umili e rimanere tranquilli. C’è stato un calo durante la partita, sia per carenza tecnica e sia perché questa settimana è stata faticosa, nel dire che siamo calati, non si può non segnalare che loro non ci facevano mettere giù la palla. In battuta sono forti, quindi con loro è sempre dura, d’altra parte avrebbero potuto vincere il primo set. Noi abbiamo un unico rammarico, il terzo set abbiamo avuto tre freeball che non abbiamo trasformato, queste vogliamo e dobbiamo giocarle meglio. Per il resto dobbiamo imparare da Piacenza certe cose".

La classifica: Perugia 30, Trento 27, Civitanova Marche 23, Verona 21, Piacenza 21, Milano 15, Cisterna 15, Modena 14, Padova 10, Taranto 10, Monza 7, Grottazzolina 2.