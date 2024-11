Volley Superlega. Sir Susa Vim Perugia, il presidente Gino Sirci:: "Non molliamo, vogliamo chiudere al meglio il 2024»

Si avvicina la decima e penultima giornata del girone di andata nel campionato di superlega maschile, ormai alle porte il giro di boa che segna un traguardo importante per gli abbinamenti di coppa Italia. I block-devils affronteranno la formazione brianzola che attualmente si trova sul penultimo gradino della classifica. Per la capolista Sir Susa Vim Perugia potrebbe essere un impegno semplice, ma da non prendere sottogamba. Alla viglia parla il centrale Davide Candellaro (nella foto): "Monza è una squadra che, secondo me, non rispecchia la sua posizione in classifica, anche perché loro hanno avuto diversi problemi fisici. Non so con che formazione giocheranno domenica perché proprio a causa di queste assenze hanno ruotato molto. Loro sono una squadra che ha tutta gente che è forte sia fisicamente e sia tecnicamente valida. Con l’innesto di Zaytsev hanno fatto un ulteriore passo in avanti, chiaramente ha bisogno di tempo per entrare a ritmo, perché comunque anche lui è entrato in corsa e non è facile, ma anzi, sta facendo bene come pensavo. È una squadra contro la quale dobbiamo cercare di stare attenti, loro cercheranno di farci tenere distante la palla da rete, perché uno dei nostri punti di forza è quello lì e quindi mi aspetto che saranno belli aggressivi". Soddisfatto il presidente Gino Sirci: "A Milano abbiamo giocato un finale di gara intenso. Non siamo stati brillanti, ma siamo riusciti a vincere, anche perché la nostra rosa è lunga. Vogliamo chiudere al meglio il 2024 che terminerà con l’impegno nei quarti di coppa Italia. Per farlo, la ricetta è chiara, da qui alla fine dell’anno voglio vedere la stessa squadra che non molla mai. Che non si scoraggia. Che tiene la barra dritta. Questa squadra è perseverante ed è un orgoglio"-