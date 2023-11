Volley Superlega. Sir Susa Vim Perugia, riscattare la prima sconfitta. Coach Lorenzetti guarda alla sfida contro Modena

PERUGIA – Prima o poi doveva arrivare la prima sconfitta stagionale, e allora meglio che sia giunta in una partita di campionato, non in un finale, questo è il pensiero diffuso dei tifosi della Sir Susa Vim Perugia. Di certo, pur storcendo la bocca, non si può che accettare il verdetto del campo di Civitanova Marche, non ammettere che la squadra bianconera abbia fatto sforzi sovrumani sarebbe una leggerezza. Il clima comunque resta ottimo ed il tecnico Angelo Lorenzetti guarda avanti mantenendo la serenità: "Durante i tempi gli atleti ti ascoltano e valutano la tua competenza, devi parlare di cose che hai studiato. In ogni sport la prestazione è data da tre fattori, tecnica, tattica e psicologia. Nella pallavolo forse è ancor più importante che in altre discipline la psicologia, perché su partite di due ore e mezza la palla resta in aria per un’oretta, nella restante ora e mezza del tempo la testa si riempie di pensieri e di conversazioni in campo, dalla qualità di questi dialoghi interiori ed esterni dipende la prestazione di qualità". I block-devils torneranno domenica a giocare davanti al proprio pubblico, dopo le due trasferte di superlega maschile e quella della supercoppa italiana. Al palasport di Pian di Massiano arriverà Modena, altra acerrima nemica dei block-devils contro cui le sfide sono sempre infuocate. Gli emiliani sono reduci da una sconfitta per tre a zero con Monza, che è seguita a due vittorie sofferte al tie-break. Il desiderio di vendicare la prima sconfitta sarà molto alto per gli umbri che non hanno fatto grossi drammi.

Alberto Aglietti