Volley Superlega. Sir-Trento è più di una partita. Domenica PalaBarton esaurito

PERUGIA – Complice il primo posto in superlega maschile e l‘imbattibilità stagionale, può godere di un beneficio a livello psicologico la Sir Susa Vim Perugia che si concentra sul prossimo scontro. All’orizzonte c’è il duello interno con Trento in programma domenica che sarà trasmesso in diretta su Rai Sport. I block-devils hanno adesso cinque lunghezze di vantaggio su quella che è la più autorevole rivale per la lotta allo scudetto tricolore, ma i dolomitici hanno ancora una partita da recuperare avendo disputato il mondiale per club. Potenzialmente, dunque, la prima posizione è in bilico, perché con tre punti gli ospiti potrebbero poi effettuare il sorpasso. Giocare tra le mura amiche, però, costituirà un sicuro vantaggio per la squadra umbra che attende sugli spalti un tutto esaurito per questo allettante antipasto di play-off. Per questo appuntamento, quinta giornata del girone di ritorno di stagione regolare, è già attiva la vendita dei biglietti. Gli sportivi interessati possono acquistare i tagliandi per riservare il posto in prima fila in tutti i punti vendita abilitati e online sul circuito vivaticket. L’aria è quella del big match e l’impianto di Pian di Massiano si prepara a vestirsi a festa. Sul taraflex tricolore scenderanno in campo molte stelle nazionali ed internazionali, con particolare attenzione rivolta al duello a distanza tra l’opposto tunisino Wassim Ben Tara da un lato, e lo schiacciatore Alessandro Michieletto dall’altro, ossia due dei migliori realizzatori della Lega italiana. Lo scontro al vertice tra i Campioni d’Italia e quelli d’Europa rende ancor più attraente il confronto. Gli ospiti sono reduci da un posticipo disputato lunedì sul campo di Modena che hanno vinto imponendosi per tre a uno.