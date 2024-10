Volley Superlega. Trento-Perugia, Arena sold out: "Dobbiamo partire grintosi»

Si sistemano gli ultimi dettagli in vista della sfida al vertice della superlega maschile, domenica pomeriggio sarà battaglia tra le due formazioni più vincenti degli ultimi anni. La Sir Susa Vim Perugia si recherà con qualche incognita riguardanti le condizioni di salute di alcuni elementi in trasferta a Trento per misurarsi con la formazione che ha fatto meglio nelle prime quattro giornate. Un ritorno al passato per diversi protagonisti che difendono i colori dei block-devils e una rivincita della supercoppa italiana per i settentrionali. Alla vigilia del confronto ha parlato il centrale siciliano Roberto Russo che nella conferenza stampa ha descritto le caratteristiche degli avversari: "I trentini stanno mostrando la miglior pallavolo di questo periodo ma noi non siamo da meno. Dobbiamo partite grintosi, cercare di dare il massimo e di limitare i loro schiacciatori oltre che ricevere bene. La squadra c’è, dalla prima partita chiunque entra dà il suo contributo. Dobbiamo spingere in allenamento e sono sicuro che darà i frutti in campo. Mi sento di poter dare più di quanto ho fatto sino ad ora, in alcune partite non mi sono espresso sui miei livelli e sto lavorando per evitare cali. Bisognerà prestare la massima attenzione agli schiacciatori Michieletto e Lavia che sono i terminali avversari più pericolosi. Sarà una partita diversa rispetto a quella di inizio stagione che ci ha visto prevalere al tie-break. Dovremo ricevere bene per cercare di metterli in difficoltà". Di sicuro gli umbri dovranno fare a meno di Giannelli, pronto a sostituirlo è Francesco Zoppellari che dovrà dare fondo a tutta la sua energia per un confronto come questo. In via di miglioramento sono i martelli Plotnytskyi ed Ishikawa che stanno recuperando dai guai fisici avuti.