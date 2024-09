Volley. Tanta gente al PalaSavelli, alla fine la Lube vince il derby con Grottazzolina

Oltre 800 spettatori per la prima al PalaSavelli del derby Yuasa Battery-Lube Civitanova, con la Lube che vince 3-1 un test più intenso del primo. La Lube opta per Boninfante in palleggio, Lagumdzija opposto, Bottolo in banda con Loeppky, Chinenyeze e Gargiulio al centro, capitan Balaso è l libero. Nel terzo Medei inserisce Dirlic opposto, Larizza e Tenorio al centro mentre Poriya entra in quattro, con il resto della formazione che non varia, nel quarto spazio Lisotto come libero e Orduna in palleggio. Grotta che si schiera con il sestetto base con Petkovic opposto a Zhukouski, Antonov e Fedrizzi in banda con Demyanenko e Mattei al centro, Marchisio è il libero. Nel quarto terzo set spazio a Copparoni, Cubito, Marchiani e Cvanciger. Nel primo set Lube che mantiene sul 60% l’attacco e Grotta non trova soluzioni per rimanere in scia, con il 25% in attacco e il 36% in ricezione. La Lube spinge e chiude 25-19. Nel secondo maggiore equilibrio con Medei costretto a due time out per fermare il ritmo grottese. La Yuasa spinge di più dai nove metri e la sostanza si sente. Secondo parziale più equilibrato con Grotta sempre con il naso avanti fino al 23-21 per chiudere 25-23 con la diagonale di Petkovic che vale l’1-1 nei set. La Lube cambia mezza squadra nel terzo set e fatica a trovare in avvio le misure. L’opposto di casa Petkovic si ripete nel terzo parziale dove trascina la squadra al servizio e anche in attacco, la Yuasa rimane avanti fino a quota 20. È il servizio che spinge l’inerzia da una parte e dall’altra a seconda dell’intensità dai nove metri. Ritmi alti e si arriva sul 22-19 per la Yuasa che sembra avere in pugno il parziale ma la Lube ha una reazione da grande, che vale il 25-23 e il 2-1. Quarto set con spazio a chi ne ha avuto meno con la Lube subito in sicurezza avanti per il 25-11 finale.