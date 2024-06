Volley. Trofeo delle Regioni. L’Under 16 si riscatta

Continua il cammino delle rappresentative umbre di pallavolo al Trofeo delle Regioni in programma questa settimana in Calabria. Per la selezione umbra under 16 maschile nella seconda giornata di gare è arrivato il riscatto. Dopo le due sconfitte rimediate all’esordio e che hanno retrocesso la squadra nella pool B (dal tredicesimo al ventunesimo posto), i ragazzi allenati da Andrea Piacentini e Marco Ferraro hanno dapprima superato per due a zero la rivale Molise (25-6, 25-15). Successivamente gli atleti del Cuore Verde d’Italia si sono ripetuti per due a zero, ma non senza fatica, contro la Basilicata (25-20, 28-26). I risultati hanno riportato il sorriso nella squadra anche se oramai il ranking non può essere migliorato rispetto alle ultime due edizioni (decima posizione) ma si può eguagliare l’ultimo prima della pandemia (tredicesimo). Mercoledì 26 giugno gli umbri se la vedranno alle ore 10,30 con la Sardegna che per ora ha perso tutte e quattro le gare disputate, mentre alle ore 12 con la Liguria, che ha infilato due successi e ceduto due volte. Sta dando il meglio di sé la rappresentativa umbra under 15 femminile che nella seconda giornata ha colto una vittoria ed una sconfitta. Le atlete allenate dalla coppia composta da Roberto Scaccia e Simone Rubini hanno cominciato con una bella e sofferta vittoria contro le colleghe dell’Alto Adige al tie-break (17-25, 25-20, 15-12), successivamente sono state superate per due a zero uno dal Trentino (25-25, 25-25). Avendo raccolto il secondo successo in questo torneo, le ragazze umbre hanno scongiurato un arretramento nella classifica (diciottesime l’anno scorso) e si sono guadagnate l’accesso alle classificazioni che vanno dal sedicesimo al diciottesimo posto della graduatoria.