VOLLEY. Velasco ct, nel suo staff anche Barbolini e Gaspari

Julio Velasco debutterà oggi come nuovo ct azzurro e presenterà uno staff che comprenderà l’ex ct Massimo Barbolini, oggi a Scandicci, come vice, e il tecnico di Milano Marco Gaspari. Per gli assistenti il doppio incarico non è un problema: il presidente Fipav oggi chiarirà la posizione della Fipav, Busto ha chiesto il doppio incarico anche per Velasco.