Volley, Velasco avanti fino a Los Angeles 2028 con l’Italia

Roma, 24 ottobre – Nelle ore successive al trionfo olimpico di Parigi con l’Italia femminile, Julio Velasco aveva pensato persino di poter smettere. A 72 anni, e con la conquista di un oro a cinque cerchi che era poi l’unico successo mancante nella sua infinita carriera di allenatore, la riflessione era più che lecita. Ma poi era cresciuta la fiducia, sua e nell’ambiente, per proseguire nel ruolo di condottiero di una nazionale capace di arrivare a una vittoria storica, e che proprio grazie al suo carisma e alle capacità di trascinatore ha saputo fare il salto di qualità decisivo. E oggi arriva l’ufficialità di una missione che si rinnova. Fino al 2028, a quei Giochi di Los Angeles che vedranno la caccia al bis per l’Italvolley. “Il rinnovo con la nazionale? Sì, sento ancora di avere ancora gli occhi di tigre, arriverò a Los Angeles 2028. Siamo d'accordo con il presidente Manfredi, ne stiamo già parlando”, ha detto il tecnico argentino, in occasione del ‘Premio Mecenate dello Sport - Varaldo Di Pietro’ che gli è stato conferito, in un'intervista alla trasmissione ‘Casa Italia’ di Rai Italia. Velasco annuncia di fatto il rinnovo sulla panchina della nazionale femminile azzurra. Ed è una notizia che lo sport italiano si aspettava con fiducia, dopo la storica cavalcata delle azzurre ai Giochi. Da vedere ora come il ct imposterà a livello tecnico il prossimo quadriennio. Alle Olimpiadi si è avvalso della grande collaborazione in panchina di Barbolini e Bernardi, e l’Italia non ha trovato avversarie capaci di fermarla.