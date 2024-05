Volleyball, esordio degli Azzurri in Brasile: "Puntiamo alla qualificazione alle Olimpiadi"

Farà il suo esordio oggi a Rio de Janeiro la nazionale italiana maschile guidata da Fefé de Giorgi nella Volleyball Nations League, viatico obbligatorio per staccare la qualificazione a olimpica che gli azzurri otterranno per ranking e alla quale mancano veramente pochi punti. Si ripartirà dal Brasile, come era stato per il torneo di ottobre, e dalla Germania che in quel torneo sorprese tutti aggiudicandosi assieme ai padroni di casa uno dei due biglietti a disposizione per i Giochi.

De Giorgi ha puntato sui modenesi per il centro della rete. Giovanni Sanguinetti e soprattutto Simone Anzani, ed è proprio l’ex Lube e nuovo gialloblù a parlare di questo esordio ufficiale in una stagione che l’Italia vuole portare fino a metà agosto, fino alla finale olimpica: "Le paure dello scorso anno le abbiamo messe alle spalle – racconta Anzani parlando dei suoi problemi di salute che lo hanno fermato nell’estate 2023 – e qui in Nazionale trovo non solo dei compagni di squadra, ma dei fratelli. Come sto? Mai stato meglio. Sto molto bene, sono molto motivato per affrontare questa VNL perché abbiamo un obiettivo in testa e quello deve essere il nostro cruccio da portare a termine., partita dopo partita, senza guardare tanto in là.

Ci stiamo preparando per arrivare nelle condizioni ottimali all’esordio con la Germania, dobbiamo essere bravi a guardare a quello che facciamo noi nella nostra metà campo, e solo dopo guardare dall’altra parte della rete: abbiamo le capacità e le possibilità di vincere contro tutti, il nostro focus sarà quello di guardarci dentro e mettere in campo tutto quello che abbiamo". Le Olimpiadi non sono nominate esplicitamente sin qui, ma sono ‘l’unica cosa che conta’, per citare un vecchio adagio agnelliano: "Abbiamo un obiettivo importante, siamo focalizzati per raggiungerlo. Lo faremo cercando di portare a casa più vittorie possibili, un pezzo per volta. Penso che la stagione Olimpica sia la stagione forse più bella come atmosfera e tutti. Noi dobbiamo far sì che quell’atmosfera sia parte dei nostri giorni e dobbiamo partire da questa VNL". PRESENTAZIONE ROSTER. Intanto oggi alle ore 11 il direttore sportivo Alberto Casadei e il tecnico Alberto Giuliani presenteranno il progetto tecnico per la stagione 2023/2024 a mercato appena concluso e annunci dei nuovi acquisti tutti fatti.

Alessandro Trebbi