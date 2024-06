Volleyball, ultima Pool. Rinaldi sotto la lente

È tutto pronto per l’ultima Pool di Volleyball Nations League maschile, prima delle finali che si terranno a Lodz, in Polonia, e della volata verso le Olimpiadi di Parigi i cui match di esordio sono fissati per il 27 di luglio. Giochi per i quali sia gli azzurri di De Giorgi che le azzurre di Velasco si sono qualificati proprio grazie ai successi in Vnl e al ranking.

Giovanni Sanguinetti e Tommaso Rinaldi sono nel gruppo dell’Italia che inizierà stasera il suo cammino in quel di Lubiana, in un match dal pronostico chiuso contro la Polonia di Grbic.

La formazione italiana sarà infatti molto sperimentale, mancheranno i big come Giannelli o Romanò, o ancora Michieletto e Lavia.

Sanguinetti si sta giocando il posto con Anzani, Russo e Galassi, l’impressione è che se il commissario tecnico porterà con se soltanto tre centrali la scelta cadrà sui tre sopra citati e non sul giovane di Modena Volley.

Per Rinaldi invece questa è la prima convocazione: se Michieletto e Lavia sono ovviamente sicuri del posto, nelle prime due pool si è fatto strada Luca Porro, schiacciatore di Padova riconvocato anche in Slovenia. Sarà con lo stesso Porro, con Recine e con Gardini che Rinaldi si giocherà la convocazione a Parigi, in una lotta durissima che ovviamente non coinvolge né Michieletto né Lavia, i due titolari indiscutibili per ciò che concerne il ruolo di martelli.

La speranza è che in queste settimane di lavoro a casa Rinaldi abbia ritrovato la forma persa nell’ultima parte di campionato e nelle prime uscite amichevoli con la maglia azzurra, recuperando quella condizione che conosciamo.

Come detto esordio stasera alle 20:30 contro la Polonia che dovrebbe presentarsi praticamente al completo, con gran parte dei nomi grossi. Poi in programma la sfida domani contro Bulgaria di GianLorenzo Blengini, sabato sarà invece la volta di Slovenia-Italia, mentre domenica spazio a Italia-Turchia.

Ieri ha aperto le danze nella Pool di Lubiana l’Argentina di De Cecco, opposta ai padroni di casa nel match serale e inaugurale.

Un’Argentina ancora in lotta per un ‘posto al sole’ tra le qualificate olimpiche, ma apparsa non nelle condizioni di tre anni fa, quando strappò via dai Giochi di Tokyo un incredibile medaglia di bronzo. L’Olanda di Sil Meijs è invece impegnata a Manila, nelle Filippine, nel girone in cui sono inseriti anche il Brasile di Bruno e la Francia di Giani (fresco di contratto coi polacchi dello Zaksa) e Ngapeth.

Alessandro Trebbi