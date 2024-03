Vullo sulla crisi di Civitanova. "La Lube fa paura quando è serena. A Monza non ha avuto pazienza»

Come l’anno scorso la Lube si ritrova sotto 0-2 nei quarti playoff scudetto. Dodici mesi fa contro Verona i biancorossi, campioni d’Italia ma rivoluzionati e ringiovaniti, erano stati superati sempre ai vantaggi in gara1 e solo al tie-break nel secondo atto, stavolta la questione pare più complicata. La Mint finora è stata superiore a 360°, quantomeno più continua, solida (a muro e difesa) e lucida in attacco e contrattacco. Inoltre Civitanova sta mostrando carenze mentali che hanno spinto domenica Anzani a dire "si vedrà chi è uomo e chi no". Lo stesso Fabio Vullo, opinionista di RaiSport, ha evidenziato difficoltà psicologiche durante la telecronaca. Per riparlare del ko 3-1 di gara2 e per proiettarci alla semifinale di Champions League che domani interrompe i playoff e che paradossalmente diventa sogno più facile (nonché possibile svolta), abbiamo sentito proprio il grande alzatore del passato.

Vullo, cominciamo dall’aspetto tecnico. Monza sembra averne di più in questo momento, è d’accordo?

"In assoluto non ne ha di più ma ha un livello minimo di gioco garantito, non cala mai e spesso fa la differenza con difesa e contrattacco. La Lube invece non lo ha trovato ed ha picchi ma anche cadute".

C’è poi la componente psicologica, domenica persino De Cecco è andato in confusione. Che succede?

"L’ho detto in diretta, le facce dei giocatori erano quelle di chi è sotto di tanti punti mentre magari la Lube era ad una o due lunghezze. De Cecco ha commesso errori non da lui tra invasioni e tocchi di seconda. È chiaro che la Lube deve giocare con maggiore pazienza, deve aspettare la palla migliore".

Lei andrebbe con Bottolo per fare giocare Chinenyeze? O il ritorno di Zaytsev può cambiare le cose?

"Ivan in seconda linea è superiore a tutti gli altri schiacciatori ma bisogna capire come sta e non avrà il ritmo gara".

La Lube può ribaltare la serie?

"Ha già fatto imprese simili in passato e le qualità individuali le ha, ma ripeto che deve avere pazienza. La Lube quando è serena fa paura".

Domani c’è l’andata di semifinale di Champions a Trento. Una partita durissima.

"Come Monza, Trento è fortissima a muro e in difesa, anzi è la migliore e quindi per Civitanova vale quanto già ho detto".

Quanto inciderà come handicap l’assenza di Sbertoli?

"Acquarone ha compagni formidabili e ciò lo aiuterà ad esprimersi bene, tuttavia è ovvio che senza Sbertoli l’Itas ha qualcosa in meno".

Con tre vittorie la Lube sarebbe campione d’Europa. Può riuscire nell’impresa?

"Ha una grande occasione. Per me può riuscirci e di sicuro dovesse vincere domani ritroverebbe la serenità necessaria domenica contro Monza".

Andrea Scoppa