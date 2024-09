Yuasa Battery. Il sorriso di Demyanenko:: "Stiamo lavorando sodo»

E’ stato uno degli ultimi in ordine di tempo ad aggregarsi al gruppo, dopo la splendida esperienza alle Olimpiadi, difendendo i colori del Canada. Danny Demyanenko, classe ’94, ha saputo subito conquistare tutti con la sua vitalità il suo sorriso e la sua inconfondibile voce con timbro jazz. "Montpellier è una città bellissima – racconta ricordando la sua esperienza sportiva nel campionato francese - ma il paesaggio ed il territorio che sto lentamente scoprendo in questi giorni è altrettanto straordinario, ricco, accogliente". E per vivere al meglio la sua nuova avventura a breve sarà raggiunto da sua moglie Jackie, in dolce attesa, insieme a Rudy, inseparabile mini husky di famiglia.

Chiaramente lui freme nell’attesa ma resta concentrato sul cammino di preparazione che la squadra sta portando avanti: "Abbiamo giocato bene contro Civitanova, sono molto soddisfatto di come il gruppo si sta lentamente formando, ogni volta che giochiamo insieme miglioriamo. Ogni settimana di lavoro insieme facciamo passi avanti, il livello pian piano si sta alzando e stiamo raggiungendo un buon ritmo".

Insomma, un lavoro meticoloso che non si esaurisce di certo in campo: "Quando rivediamo la settimana di lavoro – spiega ancora il classe ’94 – e quando lavoriamo sodo durante la settimana, i risultati si vedono. E’ vero che abbiamo vinto un set in casa nostra, ma è anche vero che troppe volte abbiamo concesso alla Lube di rientrare in partita dopo essere stati in vantaggio, dobbiamo migliorare su questo. Penso però che ogni volta che riusciamo a crearci un’opportunità ne usciamo più forti, perché dimostriamo a noi stessi di poter avere un buon livello di gioco. Ora ciò che dobbiamo fare è arrivare all’esordio di campionato non solo capaci di giocare a buon livello, ma anche di vincere le partite". Questo il bilancio dei tre test match contro la Lube con il campionato ormai alle porte, pronto a bussare tra poco più di dieci giorni.

"Giocare al PalaSavelli – dice ancora Demyanenko – è stato molto emozionante, eravamo molto sorpresi di vedere così tante persone a supportarci per una gara amichevole, c’era una bella energia. Credo che dovremo lavorare tutti insieme per fare in modo che per chiunque sia difficile venire a vincere nella nostra nuova casa.

"La gente che è venuta in così grande numero ci ha dato grande energia e motivazione, sentire battere le mani ed incitarci è stato fantastico, ed è un segnale importante che tutti dobbiamo cogliere e cavalcare. Sono certo che faremo di tutto per rendere i nostri tifosi fieri di noi e per trascinare sempre più pubblico al nostro palas". Insomma prime sensazioni e prime gare da giocatore della Yuasa con tante sensazioni positive, soprattutto con un pubblico che anche in amichevole non fa mancare mai la propria presenza. Con l’auspicio che il seguito e l’amore per questa squadra aumenti di giorno in giorno sempre di più. Serve il calore di un territorio intero per stare di fianco a questi campioni.

Roberto Cruciani