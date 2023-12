Yuasa Battery in missione. A caccia di un altro blitz

Ancora Toscana protagonista nelle trasferte della Yuasa Battery Grottazzolina. Dopo il successo in quattro set di Siena, stavolta si va a Santa Croce per una sfida piena di ricordi. Sono 16 infatti i precedenti tra le due formazioni in serie A con un bilancio di assoluta parità in termini di vittorie. Dopo un inizio stentato, dettato anche dall’infortunio di capitan Colli, la formazione di coach Bulleri sembra finalmente aver trovato la quadra, complice anche l’arrivo in corsa e l’ottimo impatto dello schiacciatore estone Karli Allik. In regia un mostro sacro della pallavolo italiana come Manuel Coscione, 43enne ancora in piena forma fisica ed il cui bagaglio di esperienza davvero non ha bisogno di presentazioni. Opposto giovane e molto fisico come il portoricano Klistan Lawrence, classe 2003 in prestito dall’Allianz Milano. Al centro un bel mix: il giovane di grandissime prospettive Pardo Mati (classe 2006) ed un marpione della categoria come Cargioli (ex capitano a Bergamo) mentre il libero è il giovane Loreti; tra le seconde linee una linea verde molto intensa ad eccezione del sempreverde Parodi. Santa Croce arriva da tre successi di fila, l’ultimo a Brescia: insomma l’avversario peggiore per Grotta in questo momento, in un palasport storicamente caldo. Ma occhio che da Grotta arriverà una folta rappresentanza di tifosi per questa che sarà l’ultima gara prima di Natale.

Un cammino fin qui di sole vittorie, che ha fatto esplodere sul territorio fermano una vera e propria volleymania. Ne è consapevole coach Massimiliano Ortenzi, fresco di compleanno e pronto alla battaglia del PalaParenti: "In questa settimana abbiamo anzitutto puntato a recuperare energie, veniamo da 13 set giocati in tre partite, tutti di alto livello. Ci aspetta una squadra che ha vinto le ultime tre partite col massimo scarto ed è in grande crescita, ha buonissime individualità. Per fare risultato dovremo mettere tanta pressione al servizio, se mettiamo in condizione Coscione di giocare con palla in mano la partita si fa dura, se invece saremo bravi a crearci le giuste occasioni di break point potremo provare a mettere la gara sui giusti binari". Match in programma oggi pomeriggio nell’insolito orario delle ore 16 che è stato affidato al duo arbitrale composto dall’avvocato perugino Beatrice Cruccolini e dal chinesiologo romano Dario Grossi. Per chi non sarà in Toscana come sempre ci sarà l’opportunità di vedere il match in diretta gratuita (previa registrazione) sul canale tematico di Volleyball World e saranno come sempre in tantissimi nel fermano incollati allo schermo per non perdersi neanche uno scambio di Bruening e compagni.

Roberto Cruciani