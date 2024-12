Zaytsev al Galatasaray. Monza non va sul mercato

La Mint Vero Volley Monza ha voltato pagina, in campo e non solo. Il successo al tie-break ottenuto giovedì sera con la Cucine Lube Civitanova ha permesso alla squadra brianzola di superare (in virtù del maggior numero di vittorie, prima discriminante in caso di arrivo a pari punti) la Yuasa Battery Grottazzolina, abbandonando così l’ultimo posto della classifica e tornando in corsa anche per i playoff. Da qui alla fine della stagione servirà però un’accelerata, senza più Ivan Zaytsev.

Il contratto dello Zar è infatti terminato e non è stato trovato un accordo per rinnovarlo fino al termine della stagione, che per lui proseguirà con la maglia dei turchi del Galatasaray. Zaytsev era stato ingaggiato dal presidente Alessandra Marzari in un momento di emergenza a livello di infortuni, senza altri schiacciatori italiani a disposizione. Per via delle norme sugli stranieri, l’ex uomo simbolo della Nazionale ha giocato praticamente sempre, dando un bel contributo in ricezione e, nonostante l’età (36 anni) e le condizioni fisiche, anche in attacco.

I problemi per la squadra del Consorzio, reduce da cinque sconfitte di fila prima del 3-2 casalingo dell’ultima partita del 2024, sono stati finora soprattutto altri, coi cambi ridotti all’osso e gli infortuni che non hanno dato tregua a coach Massimo Eccheli. Da Leando Mosca a Erik Rohrs, passando per Taylor Averill e perfino Arthur Szwarc, l’allenatore di Monza non ha mai avuto a disposizione il sestetto titolare. Ora però Juantorena sembra finalmente pronto a dare il suo contributo e, se davvero così sarà, non ci sarà bisogno di tornare sul mercato: di fatto l’italocubano riprenderà il testimone ceduto per qualche mese all’ex compagno in azzurro e non solo.

Il primo obiettivo, visto il clamoroso risveglio di Grottazzolina che dopo undici sconfitte in altrettante partite del girone d’andata è ripartita in quello di ritorno con due successi (uno proprio a Monza) e un tie-break perso a Verona, ora deve essere quello di evitare una clamorosa retrocessione da vice-campioni d’Italia in carica, ma l’ottavo posto è distante sei lunghezze. Tutto insomma è ancora possibile per una squadra che sa di potersela giocare con chiunque quando è al completo, come del resto si è visto anche in Champions League, dove Monza è al comando del suo girone con un piede e mezzo nei quarti di finale. Il 6 gennaio alle 17, intanto, si ripartirà con il derby in casa dei cugini dell’Allianz Milano, valido per la quarta giornata di Superlega.