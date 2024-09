Zaytsev-Monza, è ufficiale. Lo schiacciatore azzurro alla Mint Vero Volley: "Avventura emozionante»

Sarà la Mint Vero Volley Monza l’ultima squadra in Superlega di Ivan Zaytsev. Il colpo di mercato a sorpresa del Consorzio si è concretizzato ieri, quando con un comunicato è stato annunciato l’ingaggio dell’ex Azzurro.

Il presidente Alessandra Marzari per anni ha provato ad assicurarsi l’uomo simbolo del volley italiano ma per un motivo o per un altro l’operazione non era mai andata in porto. Stavolta il quasi trentaseienne che sembrava avere in testa solo il beach volley e in particolare la qualificazione ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2024 si è fatto convincere.

"Sono felice di essere in questo club per dare il mio contributo alla squadra – le prime parole di Ivan Zaytsev che ha già iniziato ad allenarsi – entro in palestra con la giusta motivazione per farmi trovare pronto dal coach Eccheli. Saluto tutti i tifosi del Vero Volley e ringrazio di cuore la presidente Marzari per avermi voluto qui. Sono molto emozionato ma pronto a dare il massimo in ogni sfida sul campo".

La squadra, alle prese con una serie di infortuni, aveva bisogno a livello quantitativo di un rinforzo eclettico, in grado di giocare da martello ma all’occorrenza anche da opposto. Con Osmany Juanorena ancora out, toccherà all’ex Lube dare una mano alla squadra, attesa sabato al primo impegno ufficiale della stagione. In semifinale di Supercoppa contro i campioni d’Europa di Trento servirà comunque un’impresa per giocarsi il titolo il giorno dopo.