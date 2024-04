Atletica leggera, La Torre verso i Mondiali di marcia a squadre: "Ad Antalya con fiducia"

Milano, 19 aprile 2024 – Giornata di partenza per gli azzurri della marcia, direzione Antalya, Mondiali a squadre. Il tema principale del weekend in Turchia (gare domenica mattina dalle 6 italiane) è senza dubbio la qualificazione della staffetta mista per le Olimpiadi di Parigi: “È una novità assoluta nel panorama della marcia e nei mesi scorsi abbiamo fatto tutto il possibile, in termini di test e valutazioni scientifiche, per raccogliere dati e farci trovare pronti - sottolinea il direttore tecnico Antonio La Torre al decollo - La nostra coppia di campioni olimpici Massimo Stano e Antonella Palmisano potrà giocarsi il podio della manifestazione, mentre dovremo chiedere un ‘mezzo miracolo’ a Francesco Fortunato e Valentina Trapletti con i quali proveremo a qualificare la seconda squadra”. Da regolamento, infatti, accedono ai Giochi di Parigi le prime 22 formazioni classificate ad Antalya. Soltanto un massimo di cinque nazioni, però, potrà portare in riva alla Senna un secondo team, se appunto risulterà tra le migliori cinque seconde in Turchia.

"Per il podio dovremo pedalare tanto"

Alla vigilia, l’unico riferimento possibile in una specialità nuova di zecca sono i tempi individuali dei frazionisti e le (non molte) staffette di marcia che si sono disputate negli ultimi mesi in giro per il mondo: “Sappiamo perfettamente che sarà una partita a scacchi - prosegue La Torre - Per certo, la Spagna con i campioni del mondo Alvaro Martin e Maria Perez parte con grandi ambizioni. E poi le due squadre cinesi, il Giappone, l’Australia, i sudamericani, i francesi, non hanno nessuna intenzione di tirarsi indietro. Per il podio dovremo pedalare tanto. Ma le ultime uscite di Massimo e Antonella ci danno fiducia: Stano è tornato sotto l’ora e diciotto a Taicang ‘passeggiando’, Palmisano ha dimostrato efficienza a Podebrady. Per quanto riguarda la seconda coppia, al momento nella sommatoria dei tempi individuali non siamo dentro le cinque ‘migliori seconde’, però Francesco e Valentina hanno il carattere per provarci. A loro bisogna chiedere quel qualcosa in più anche dal punto di vista mentale: nel gioco delle ammonizioni e delle squalifiche conta anche quanto si è disposti a ‘sputare sangue’ e a stare dentro il fuoco della bagarre”.

Gli altri appuntamenti

Non solo staffetta (articolata su due frazioni a testa, alternate, con complessivi 42,195 km e partenza maschile da 12,195 km). Ad Antalya si gareggia anche per le 20 km assolute e le 10 km giovanili: “Dobbiamo puntare a una decorosa prova collettiva - è l’obiettivo del direttore tecnico azzurro - Tra gli uomini, alcuni dei convocati possono inseguire il sogno degli Europei di Roma 2024 e… chissà, magari Parigi. Sempre ricordando che in panchina c’è l’infortunato Giupponi e un Cosi che si è distinto a Podebrady. Tra le donne, è interessante rivedere alla prova Eleonora Giorgi per confermare il buon momento. A livello giovanile, si tratta di capire quale sia la dimensione internazionale, pensando ai Mondiali U20 di Lima soprattutto per gli junior Giulia Gabriele e Giuseppe Disabato”.

Dove vedere i Mondiali in tv

I Mondiali a squadre di marcia di Antalya (Turchia) saranno trasmessi in diretta tv domenica 21 aprile dalle 8.05 alle 11.55 su RaiSport e in differita dalle 23.10, streaming su RaiPlay. Diretta streaming dalle 11.55 su RaiPlay 3 per la staffetta mista

