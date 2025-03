Furlani oro nel salto in lungo ai Mondiali indoor

Nanchino, 23 marzo 2025 – Mattia Furlani ha conquistato la medaglia d'oro nel salto in lungo ai mondiali indoor di Nanchino, in Cina. L'atleta romano, 20 anni, ha vinto con la misura di 8,30 metri, ottenuto al secondo salto dopo un nullo. Sulla pedana del Nanjing Cube il portacolori delle Fiamme Oro ha disputato una gara eccellente, sfiorando di appena sette centimetri il suo record nazionale. Perfetta l'asse di battuta – ha lasciato soltanto 2,5 centimetri – e con una velocità d'entrata velocissima (38,30 chilometri), Furlani con tre passi e mezzo in aria è atterrato sulla lunghezza che gli è valsa la prima piazza sul podio.

L'argento è andato al giamaicano Wayne Pinnock con 8,29, che al quarto salto ha fatto venire i brividi all’italiano per quel centimetro in meno. Furlani però ha subito replicato con un 8,28, regalando ben 16,1 centimetri in battuta. Il bronzo se l’è aggiudicato invece l'australiano Liam Adcock con 8,28.

Furlani, già bronzo olimpico a Parigi 2024, aveva conquistato l'argento iridato indoor lo scorso anno e due settimane fa l'argento europeo sempre al coperto.

Getto del peso

Amaro in bocca per Leonardo Fabbri, quarto nel getto del peso con 21,36. All'ultima tornata l'azzurro è stato superato dall'americano Roger Steen che ha lanciato 21,62. Oro al neozelandese Tom Walsh, due volte iridato al coperto (2016 e 2018), capace di 21,65 al primo lancio. Bronzo all'altro statunitense Adrian Piperi (21,48).