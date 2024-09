Marcell Jacobs punta il Golden Gala: “Voglio correre forte. Il prossimo anno sarà importante”

Bologna, 26 agosto 2024 – Un 9”93 senza brillare eccessivamente, ma che rappresenta un buon carico di fiducia in vista del Golden Gala. Dopo il 9”85 delle Olimpiadi, buon quinto posto non lontano dal podio, Jacobs si conferma a pochi centesimi dai migliori al mondo, a Chorzow ha vinto Kerley in 9”87, e il suo appare un programma sul lungo termine dopo aver cambiato allenatore diversi mesi fa e anche aver cambiato vita andando ad allenarsi negli States. Prima, però, c’è il Golden Gala di Roma, una sorta di piatto prelibato bis dopo gli Europei di un paio di mesi fa. Jacobs è convinto di poter correre forte all’Olimpico e promette battaglia.

Jacobs: “Voglio correre forte”

Quarto a Chorzow, Marcell Jacobs ora vuole chiudere la stagione nel migliore dei modi con un Golden Gala sugli scudi. Promette battaglia l’ex campione olimpico dopo il 9”93 in terra di Polonia, a una manciata di centesimi da Fred Kerley. Si cerca un acuto all’Olimpico, in casa, con il sostegno dei tifosi italiani: “Abbiamo qualche giorno per preparare il Golden Gala – le sue parole ai canali federali dopo la gara in Polonia – Voglio correre ancora più forte anche se dopo le Olimpiadi la mentalità è un po’ scesa, ma volevo gareggiare e la sensazione è stata abbastanza buona. Ho chiuso a pochi centesimi dal primo come a Parigi. Siamo lì”. Jacobs non ha rivinto una medaglia alle Olimpiadi, ma ha comunque dimostrato di aver svolto un buon lavoro e le ultime uscite sono state tutte sotto i dieci secondi. Jacobs appare in crescita, anche se la corsa, in alcuni frangenti, non è ancora fluida come un tempo. E’ un percorso che richiede tempo e Jacobs infatti guarda già al futuro oltre il Golden Gala. Questo il suo commento sui social: “La decisione di cambiare tutto continua a dare i suoi frutti. Dopo le Olimpiadi mi sentivo mentalmente un po’ svuotato, ma era importante trovare il feedback giusto. Il prossimo anno sarà importante e sono sicuro che otterremo grandi risultati”. Giornata interessante a Chorzow, con Tamberi tornato a trionfare, ci sarà anche lui al Golden Gala e probabilmente continuerà la sua carriera agonistica, ma anche con Leonardo Fabbri, che dopo la delusione olimpica è tornato sopra i 22 metri. 22.03 per l'azzurro, superato solo da Crouser, 22.12 e Kovacs, 22.14. Pure lui il 30 agosto sarà al Golden Gala: “Ho bisogno del calore dell’Olimpico e voglio dimostrare che Parigi è stato solo un episodio negativo. La vita va avanti. Sarà una gara decisiva per la mia carriera”. Tra i big italiani saranno in gara anche Nadia Battocletti nel mezzo fondo, Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli e Andy Diaz nel salto triplo. Due di questi, Battocletti e Diaz, hanno fatto medaglia a Parigi.

