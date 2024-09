Louis Vuitton Cup oggi, Luna Rossa squalificata: si rompe un pezzo della randa, 2-1 per Ineos

Barcellona, 29 settembre 2024 – La sfortuna colpisce Luna Rossa, squalificata nella prima regata di giornata a causa della rottura di una delle stecche in carbonio della randa. Dopo che la barca italiana era stata graziata ieri dopo la caduta dal foil, stessa sorte toccata anche a Ineos comportando l’impossibilità di terminare la regata nel tempo limite, oggi la barca italiana ha dovuto fare i conti con una rottura che le ha impedito di essere pronta nel tempo prestabilito per prendere il via.

Ne beneficia così Ineos Britannia che si porta sul 2-1 senza praticamente regatare, rompendo l’equilibrio che regnava anche dopo il Day 2, conclusosi con una regata annullata e con un’altra rinviata a causa del poco vento. Di vento sul campo di regata invece quest’oggi ce n’è molto, tanto da assistere a diversi rinvii della partenza, con le barche costrette ad attendere prua a vento l’ok da parte degli Umpire. Sia Ineos che Luna Rossa hanno così cominciato a volare nell’attesa del via ufficiale ma proprio durante un passaggio sul foil da parte della Silver Bullet, anche a causa del forte vento superiore ai 20 nodi, una delle stecche in carbonio all’interno della randa di Luana Rossa ha ceduto, spezzandosi e andando a forare anche il tessuto della vela.

Una doccia fredda per gli uomini di Max Sirena, usciti dal pozzetto per osservare la forma inusuale assunta dalla randa, realizzando subito l’entità del danno. A quel punto il gommone d’appoggio e il team di terra hanno raggiunto la barca, salendo a bordo per iniziare le operazioni di sostituzione ma a causa della necessità di ammainare anche il fiocco (la vela più piccola che sta a prua) e senza ulteriori rinvii di tempo per il troppo vento, Luna Rossa è stata squalificata per non essersi presentata nei tempi prestabiliti nel campo di pre-partenza.

Intanto lo Shore Team ha avviato una corsa contro il tempo per sostituire la randa e poter partecipare alla seconda regata. Il team avrebbe potuto chiedere un rinvio di 15 min per sostituire la vela danneggiata ma forse resosi conto che il tempo forse non sarebbe comunque stato sufficiente ha scelto di non non ricorrere a quell’unico bonus di delay a disposizione per tutte le finali. Il vento intanto è tornato sopra i 21.5 nodi, con il comitato di regata che sta continuando a rinviare la partenza del secondo match race. Per ora dunque non è chiaro quando e se si partirà.