Mondiali di nuoto Doha 2024, gli italiani in gara il 5 febbraio e orari tv

Roma, 4 febbraio 2024 - Finalmente il medagliere dell'Italia ai Mondiali di nuoto di Doha 2024 si è mosso grazie al fantastico argento messo in carniere da Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci, impegnati nel primo pomeriggio nella finale del syncro dai tre metri maschile. Non solo: il bagaglio di pass azzurri per le Olimpiadi di Parigi 2024 si è arricchito grazie a quelli staccati in giornata dalla splendida coppia dei tuffi, da Domenico Acerenza e Dario Verani, rispettivamente settimo e ottavo nella 10 km di nuoto di fondo, con quest'ultimo che cederà poi il posto a Gregorio Paltrinieri e da Maia Biginelli e Sarah Jodoin Di Maria, le specialiste della piattaforma. Insomma, gli slot vanno arricchendosi in vista di un'estate in cui l'Italia si prepara a recitare un ruolo da protagonista. In inverno i riflettori sono puntati sulla rassegna iridata del Qatar, che per la giornata di lunedì 5 febbraio avrà in serbo per l'Italia impegni nel nuoto artistico, nei tuffi e nella pallanuoto, con il debutto del Settebello contro il Kazakistan nell'ambito del Girone D. Le speranze di medaglia saranno affidate al nuoto artistico, con Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero in finale del duo tecnico alle 12 (ora italiana, le 14 a Doha) e l'infaticabile Giorgio Minisini impegnato a fine giornata nell'atto conclusivo del solo tecnico maschile. Anche i tuffi dalla piattaforma femminile potrebbero regalare qualche sussulto nel pomeriggio: a patto che Maia Biginelli e Sarah Jodoin Di Maria, brillanti nel preliminare, riescano a conquistarsi un posto nella finale.

Gli italiani in gara lunedì 5 febbraio (ora italiana)

07.30 - Nuoto artistico: team tecnico - Preliminari (Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino) 08.00 - Tuffi: piattaforma femminile - Semifinale (Maia Biginelli e Sarah Jodoin Di Maria) 12.00 - Nuoto artistico: duo tecnico - Finale (Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero) 16.30 - Tuffi: piattaforma femminile - Finale (Eventuale Italia) 17.00 - Pallanuoto maschile: Italia-Kazakistan (Preliminari, Girone D) 18.00 - Nuoto artistico: solo tecnico maschile - Finale (Giorgio Minisini)

Orari e dove vedere i Mondiali di nuoto 2024 in tv

I Mondiali di nuoto 2024 saranno trasmessi in diretta televisiva dai canali Rai e in particolare dal canale RaiSport HD (canale 58), con collegamenti anche su Rai 2 a partire dalle 17 per la partita di pallanuoto Italia-Kazakistan e la finale del solo tecnico maschile: disponibile anche lo streaming sul dispositivo RaiPlay.

