Mondiali di nuoto 2024: gli italiani in gara a Doha il 14 febbraio e orari tv

Doha (Qatar), 13 febbraio 2024 - Al terzo giorno di nuoto in vasca i Mondiali di nuoto Doha 2024 regalano il primo oro all'Italia grazie alla straordinaria impresa di Simona Quadarella nei 1500 stile libero donne, con il conteggio degli allori complessivi che sale a 9. Le occasioni per rimpinguare il bottino non mancheranno nella giornata di mercoledì 14 febbraio. La mattina sarà dedicata alle batterie: impegnati Costanza Cocconcelli nei 50 dorso donne, Manuel Frigo e Alessandro Miressi nei 100 stile libero uomini, Alberto Razzetti nei 200 misti uomini e la staffetta azzurra nella 4x100 mista mista. I riflettori si sposteranno poi a partire dalle 9 (ora italiana, le 11 a Doha) sui tuffi grandi altezze che vedranno protagonista Elisa Cosetti, mentre a chiudere la mattinata sarà il Setterosa, che sfiderà l'Olanda nell'ambito delle semifinali 5°-8° posto. La sessione pomeridiana offrirà all'Italia diverse chance di medaglia. Apriranno la rassegna Gregorio Paltrinieri e Luca De Tullio, già certi del pass per la finale negli 800 stile libero uomini: il resto del quadro sarà completato dai risultati della mattinata, mentre c'è già speranza di medaglia per Alberto Razzetti nei 200 farfalla uomini e per Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 50 rana uomini.

Gli italiani in gara mercoledì 14 febbraio (ora italiana)

Sessione mattutina

7.32 - 50 dorso donne - Batterie (Costanza Cocconcelli) 7.45 - 100 stile libero uomini - Batterie (Manuel Frigo e Alessandro Miressi) 8.16 - 200 misti uomini - Batterie (Alberto Razzetti) 8.47 - 4x100 mista mista - Batterie (Italia) 9.00 - Tuffi grandi altezze - Finale 20 metri donne (eventuale Elisa Cosetti) 12.30 - Pallanuoto donne - Olanda-Italia (semifinali 5°-8° posto)

Sessione pomeridiana 17.02 - 800 stile libero uomini - Finale (Gregorio Paltrinieri e Luca De Tullio) 17.26 - 100 stile libero uomini - Semifinale (Eventuali Manuel Frigo e Alessandro Miressi) 17.36 - 50 dorso donne - Semifinale (Eventuale Costanza Cocconcelli) 17.53 - 200 farfalla uomini - Finale (Alberto Razzetti) 18.01 - 50 rana uomini - Finale (Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo) 18.29 - 200 misti uomini - Semifinale (Eventuale Alberto Razzetti) 18.48 - 4x100 mista mista - Finale (Eventuale Italia)

Orari e dove vedere i Mondiali di nuoto 2024 in tv

I Mondiali di nuoto Doha 2024 saranno trasmessi in diretta televisiva dai canali Rai e in particolare dal canale RaiSport HD (canale 58), con collegamenti anche su Rai 2 nella sessione pomeridiana: disponibile anche lo streaming sul dispositivo RaiPlay, su Rai Play 2 per quanto riguarda le batterie mattutine e su Rai Play 3 per quanto riguarda i tuffi grandi altezze.