Mondiali nuoto 2024: programma del 3 febbraio e guida tv

Milano, 2 febbraio 2024 - Dopo il via ufficiale nella giornata di oggi, continuano i Mondiali di nuoto 2024 nella cornice del Qatar, più precisamente a Doha. Domani, sabato 3 febbraio, le discipline che ci terranno incollati allo schermo saranno quelle di danza in vasca corta, tuffi da trampolino e piattaforma e nuoto di fondo. Tra i vari nomi degli atleti impegnati domani ci sono quelli di Giorgio Minisini, che è tornato dopo l’infortunio al ginocchio che lo costrinse a saltare i Mondiali 2023 del Giappone, e Susanna Pedotti che se la vedranno come coppia nei preliminari del doppio misto tecnico. Si gioca il pass Olimpico Lucrezia Ruggiero che, assieme a Linda Cerruti, sarà impegnata nelle gare del doppio femminile. In prima mattina, alle ore 8 italiane, impegni anche per Ginevra Taddeucci e Arianna Bridi (che rientra in nazionale dopo 5 anni di assenza) che in acque libere avranno i 10 kilometri di fondo femminili, l'obiettivo è quello del podio per staccare un pass per Parigi 2024, le insidie non mancano e le principali si chiamano Sharon Van Rouwendaal e Ana Marcela Cunha, sia l'olandese che la brasiliana sono pluricampionesse olimpiche e mondiali. Ci saranno, inoltre, le prime finali come quelle del nuoto artistico solo femminile, dove però non è presente nessuna italiana, e quelle di tuffi: il sincronizzato da 10 metri misto, con Irene Pesce ed Eduard Timbretti, e quelli dal trampolino da 1 metro degli uomini (anche qui senza italiani). Dunque, anche nella giornata di domani tanti eventi da seguire a partire dalle ore 7:30 italiane fino al tardo pomeriggio.

Il programma di sabato 3 febbraio

07.30 Nuoto artistico: doppio misto tecnico – Preliminari

08.00 Tuffi: trampolino 1 metro uomini – Preliminari

08.30 Nuoto di fondo: 10 km femminile

12.00 Nuoto artistico: solo femminile tecnico – Finale

14.00 Tuffi: sincro misto 10 metri – Finale

17.00 Tuffi: trampolino 1 metro uomini – Finale

18.00 Acrobatic Routine – Preliminari

Dove vedere i Mondiali di nuoto 2024 in televisione

I Mondiali di nuoto 2024 di Doha, in Qatar, potranno essere seguiti in televisione gratuitamente su Rai Sport, ma sarà anche possibile utilizzare il servizio di live-streaming su Rai Play e per il nuoto artistico Ray Play 3.