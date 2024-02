Mondiali di nuoto Doha 2024, gli italiani in gara il 2 febbraio e orari tv

Doha (Qatar), 1 febbraio 2024 - Tutto è pronto per i Mondiali di nuoto 2024, in programma dal 2 al 18 febbraio a Doha, in Qatar. L'evento riguarderà 31 discipline maschili e 36 femminili, per un totale di 75 gare in cui la spedizione italiana potrà schierare una batteria di tutto rispetto. Il programma generale prevede nuoto in corsia, nuoto in acque libere, nuoto artistico, pallanuoto, tuffi e tuffi dalle grandi altezze, ma ad aprire la prima giornata di gare, quella di venerdì 2 febbraio, saranno danza in vasca, trampolino e piattaforma. I riflettori, in casa Italia, saranno puntati su Giorgio Minisini, che nel 2023 era stato costretto a saltare i Mondiali di Fukuoka per un grave infortunio al ginocchio sinistro: per l'azzurro, che si esibirà sulle note sempre suggestive del capolavoro 'Still loving you' degli Scorpions, il rientro in vasca nel contesto iridato avverrà in occasione dei preliminari del solo tecnico uomini, in programma alle 10 (ora italiana, le 12 a Doha). Le aspettative sono alte anche intorno al tandem composto da Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero, impegnate nel duo tecnico alle 12: in palio, a parte il prosieguo in una gara che mette in palio i titoli iridati, anche i pass per le ormai imminenti Olimpiadi di Parigi 2024. Passando ai tuffi, in mattinata saranno di scena nei preliminari della gara femminile del trampolino 1 metro Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi: la finale, in caso di esito positivo del turno qualificatorio, è in programma alle 17 della stessa giornata. La stessa Chiara Pellacani che alle 13.30 sarà impegnata nella finale del team event insieme ad Irene Pesce, Eduard Cristian Timbretti Gugiu e Matteo Santoro.

Gli italiani in gara venerdì 2 febbraio (ora italiana)

07.30 - Nuoto artistico: solo tecnico donne - Preliminari (Susanna Pedotti) 08.00 - Tuffi: trampolino 1 metro donne - Preliminari (Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi) 10.00 - Nuoto artistico: solo tecnico uomini - Preliminari (Giorgio Minisini) 12.00 - Nuoto artistico: duo tecnico - Preliminari (Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero) 13.30 - Tuffi: Team Eventi - Finale (Irene Pesce, Chiara Pellacani, Eduard Cristian Timbretti Gugiu e Matteo Santoro) 17.00 - Tuffi: trampolino 1 metro donne - Finale

Orari e dove vedere i Mondiali di nuoto 2024 in tv

I Mondiali di nuoto 2024 saranno trasmessi in diretta televisiva dai canali Rai e in particolare dal canale RaiSport HD (canale 58): disponibile anche lo streaming sul dispositivo RaiPlay. Nel dettaglio, per quanto riguarda lo streaming, le gare dei tuffi saranno visibili sui canali RaiPlay e RaiPlay 2, mentre il nuoto artistico sarà trasmesso da RaiPlay 3.

