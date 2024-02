Mondiali di nuoto 2024, gli italiani in gara il 3 febbraio e orari tv

Doha (Qatar), 2 febbraio 2024 - La prima giornata dei Mondiali di nuoto 2024, in programma a Doha, in Qatar, dal 2 al 18 febbraio, non ha portato medaglie all'Italia, che ha a lungo sognato con Elena Bertocchi, impegnata nella finale del trampolino da 1 metro, prima del grave errore commesso nel penultimo tuffo. Le occasioni per riscattarsi, nella seconda giornata, non mancheranno alla spedizione azzurra, che sarà impegnata nel nuoto artistico, nei tuffi e nel nuoto di fondo, che debutta così nel torneo iridato: per l'Italia riflettori puntati su Ginevra Taddeucci e Arianna Bridi, che alle 8.30 (ora italiana, le 10.30 a Doha) si giocheranno una medaglia nella 10 km femminile. La mattinata sarà invece aperta dai preliminari del duo tecnico misto, con Giorgio Minisini e Susanna Pedotti in scena e del trampolino da 1 metro uomini, con Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci a caccia del pass per la finale in programma alle 17 della stessa giornata. Ci sono chance di medaglia alle 12 anche per Susanna Pedotti, impegnata nel solo femminile tecnico e per Irene Pesce ed Eduard Cristian Timbretti Gugiu, che alle 14 disputeranno l'atto conclusivo del syncro mixed 10 metri. La giornata azzurra si chiuderà alle 18, quando Marta Iacoacci, Giorgia Lucia Macino, Giorgio Minisini, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino si giocheranno la qualificazione nella acrobatic routine.

Gli italiani in gara sabato 3 febbraio (ora italiana)

07.30 - Nuoto artistico: duo tecnico misto - Preliminari (Giorgio Minisini e Susanna Pedotti) 08.00 - Tuffi: trampolino 1 metro uomini - Preliminari (Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci) 08.30 - Nuoto di fondo: 10 km femminile - Finale (Ginevra Taddeucci e Arianna Bridi) 12.00 - Nuoto artistico: solo femminile tecnico - Finale (Susanna Pedotti) 14.00 - Tuffi: syncro mixed 10 metri - Finale (Irene Pesce ed Eduard Cristian Timbretti Gugiu) 17.00 - Tuffi: trampolino 1 metro uomini - Finale 18.00 - Acrobatic routine - Preliminari (Marta Iacoacci, Giorgia Lucia Macino, Giorgio Minisini, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino)

Orari e dove vedere i Mondiali di nuoto 2024 in tv

I Mondiali di nuoto 2024 saranno trasmessi in diretta televisiva dai canali Rai e in particolare dal canale RaiSport HD (canale 58), con collegamenti anche su Rai 2: disponibile anche lo streaming sul dispositivo RaiPlay. Nel dettaglio, per quanto riguarda lo streaming, le gare dei tuffi saranno visibili sui canali RaiPlay e RaiPlay 2, mentre il nuoto artistico sarà trasmesso da RaiPlay e RaiPlay 3.