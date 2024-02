Mondiali di nuoto Doha 2024, gli italiani in gara il 18 febbraio e orari tv

Doha (Qatar), 17 febbraio 2024 – Manca ormai poco alla fine dei Mondiali di nuoto Doha 2024, sui quali calerà il sipario domenica 18 febbraio. Prima però c'è da vivere ancora un'altra giornata piena di gare, quella che l'Italia affronterà con l'obiettivo di rimpinguare ulteriormente un bottino di medaglie che oggi recita 16 allori. Gli ultimi in ordine cronologico li hanno aggiunti al totale il Settebello, con l'amarissimo argento rimediato nella finale persa ai rigori contro la Croazia e soprattutto Simona Quadarella, reduce dalla straordinaria impresa negli 800 stile libero che replica l'oro già ottenuto nei 1500 stile libero. Proprio in quest'ultima gara, a livello maschile, ha fatto scalpore la clamorosa eliminazione rimediata da Gregorio Paltrinieri, che si unisce così a qualche risultato deludente dell'intera spedizione azzurra, partita per Doha già senza la stella di diamante Thomas Ceccon: per il fuoriclasse emiliano, oltre a una condizione fisica non ottimale, ha pesato un clamoroso errore di valutazione nella gestione di una gara che in passato l'ha consacrato a livelli altissimi. Il compito di provare a chiudere in bellezza l'avventura iridata spetta innanzitutto ad Alberto Razzetti e Sara Franceschi, che al mattino proveranno a strappare la qualificazione alle finali dei 400 misti, in programma ovviamente nel pomeriggio così come il resto del menù di Doha: discorso analogo per le squadre maschili e femminili della 4x100 mista. Sono già certi dell'accesso alla finale Michele Lamberti e Benedetta Pilato, rispettivamente in gara nei 50 dorso uomini e nei 50 rana donne.

Gli italiani in gara domenica 18 febbraio (ora italiana)

Sessione mattutina

7.32 - 400 misti uomini - Batterie (Alberto Razzetti)

7.50 - 400 misti donne - Batterie (Sara Franceschi)

8.09 - 4x100 mista uomini - Batterie (Italia)

8.25 - 4x100 mista donne - Batterie (Italia)

Sessione pomeridiana

17.02 - 50 dorso uomini - Finale (Michele Lamberti)

17.09 - 50 rana donne - Finale (Benedetta Pilato)

18.01 - 400 misti uomini - Finale (Eventuale Alberto Razzetti)

18.19 - 400 misti donne - Finale (Eventuale Sara Franceschi)

18.37 - 4x100 mista uomini - Finale (Eventuale Italia)

18.55 - 4x100 mista donne - Finale (Eventuale Italia)

Orari e dove vedere i Mondiali di nuoto 2024 in tv

I Mondiali di nuoto Doha 2024, anche per quanto riguarda l'ultima giornata di gare, saranno trasmessi in diretta televisiva dai canali Rai e in particolare dal canale RaiSport HD (canale 58), con collegamenti anche su Rai 2 nella sessione pomeridiana: disponibile anche lo streaming sul dispositivo RaiPlay.

