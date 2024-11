Tyson-Paul: il documentario su Netflix, le regole del match e quanto guadagnano. Quando e dove vedere l'incontro dell'anno

Roma, 8 novembre 2024 - È ormai tutto pronto per l'attesissimo incontro di boxe tra il 58enne Mike Tyson, ex campione del mondo dei pesi massimi, e l'istrionico 27enne influencer e youtuber Jake Paul. Il match si terrà sabato 16 novembre alle 2 di notte ora italiana all'AT&T Stadium di Arlington, in Texas, un impianto capace di ospitare 80.000 spettatori. Sarà un evento planetario, trasmesso in diretta su Netflix.

Iron Mike, leggenda del pugilato mondiale, non combatte dal 2005, mentre Paul - dopo aver abbandonato la carriera da youtuber - si è dedicato completamente alla boxe: il suo score al momento è dieci vittorie (7 ko) e una sconfitta. Secondo le previsioni, il combattimento sarà seguito da 25 milioni di spettatori sulla piattaforma streaming: un dato che lo renderebbe il match di boxe più visto di tutti i tempi.

Paul ha anche rivelato che guadagnerà 40 milioni di dollari per l'incontro, mentre Iron Mike ne dovrebbe intascare circa 20.