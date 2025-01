A varese. L’Openjobmetis presenta Bradford

Giorno di presentazione, oggi alle ore 15, per Varese: nella Sala Irca della Itelyum Arena, in piazzale Gramsci, ecco Desonta Bradford. Guardia mancina, 28 anni, 193 centimetri per 90 chili è anche un efficace difensore. Per lui si tratta della seconda esperienza in Serie A dopo quella a Trento nel 2021-22. All’inizio di quest’anno ha giocato in A2 a Piacenza.

Nato a Humboldt, Stati Uniti, si è formato alla East Tennessee State University e ha giocato anche in Ungheria e in Belgio. R.S.