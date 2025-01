L’acquisizione di Gherardi di un debito con la Fiera non cambierà i rapporti di forza. Ivanovic: "Una bella difesa». Venerdì l’aumento di capitale

Anche dopo questo successo ottenuto tra diverse difficoltà Dusko Ivanovic si conferma uomo di poche parole. "E’ stata una partita importante – commenta –. Abbiamo difeso molto bene per tutta la partita, abbiamo avuto qualche problema nel terzo quarto, soprattutto coi rimbalzi offensivi, ma in generale la partita è stata buona, abbiamo giocato bene e con pazienza. E’ stata una partita dura per entrambe le squadre, che hanno dato tutto".

Nel frattempo attorno alla Virtus tiene banco una questione che comunque non avrà effetti sull’attuale equilibrio azionario. L’acquisizione da parte di Crif di un credito di circa 2 milioni e mezzo di euro che Bologna Fiere aveva nei confronti della società sportiva non ha come diretta conseguenza una scalata dell’imprenditore Carlo Gherardi all’interno della compagine societaria. Nei contratti che hanno regolato questa operazione la V nera deve restituire la cifra a Crif entro il 2030 e allo stesso tempo questa è la cifra che il socio di minoranza dovrebbe versare per mantenere l’attuale 45% qualora l’aumento di capitale lanciato l’11 dicembre dovesse raggiungere la cifra di 6.9 milioni di euro per cui si va verso una compensazione. Venerdì è previsto il versamento della prima rata, ma nel definire l’operazione di acquisizione i rappresentanti di Gherardi hanno ribadito come l’imprenditore sarà un traghettatore verso una nuova compagine societaria formata da imprenditori bolognesi quando il presidente Massimo Zanetti deciderà di cedere il 55%.