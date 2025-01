Unahotels Reggio Emilia Virtus Bologna 57-69, le ‘V’ nere ipotecano il quarto posto

Reggio Emilia, 5 gennaio 2025 - La Virtus passa a Reggio Emilia e ipoteca almeno il quarto posto al termine del girone di andata che terminerà tra una settimana. I bianconeri passano 57-69 in casa dell’UnaHotels tenendo a lungo il timone del derby della via Emilia. Nella sfida del PalaBigi, penultima del girone di andata si ritrovano l’una di fronte all’altra le due squadre appaiate al quarto posto in classifica e che, conti alla mano potrebbe ritrovarsi di fronte anche in chiave Final Eight di Coppa Italia. Virtus senza Shengelia e Zizic e che perde cammin facendo Clyburn, ma che lotta tiene sempre la barra dritta, cn coach Dusko Ivanovic che trova ottime risposte da tanti dei propri elementi. Su tutti capitan Marco Belinelli che chiude la sfida contro Reggio a quota 19 e Alessandro Pajola che sfiora la doppia-doppia con 10 punti e 8 assist.

Confronto sempre sul filo dell’equilibrio, con la forbice del distacco tra le due squadre che rimane sempre molto stretta. Virtus a lungo avanti nel punteggio, in pratica per tutto il primo tempo, poi Reggio ha un sussulto nella parte centrale del terzo quarto dove raggiunge 4 lunghezze di vantaggio, con la squadra di Ivanovic che torna a prendere in mano il confronto e allunga nella quarta frazione di gioco toccando il +13 sul 53-66 al 38’ sulla tripla di un positivissimo Grazulis che respinge il tentativo di rimonta di Reggio che a metà dell’ultima frazione di gioco perde coach Priftis espulso per un doppio tecnico. Alla fine la Virtus sbanca così con pieno merito il PalaBigi, conquistando la decima vittoria in campionato e staccando proprio Reggio Emilia.

Venerdì la V Nera affronterà in Eurolega in casa in Baskonia, mentre domenica prossima i bianconeri sono attesi dall’ultima sfida del girone di andata, sempre alla Segafredo Arena con Napoli.

Soddisfatto a fine partita capitan Marco Belinelli: “Siamo partiti col piede giusto, peccato per infortunio di Clyburn; Con Reggio siamo stati attenti per tutta la sfida, dobbiamo continuare così. Pajola? E’ un giocatore fondamentale, abbiamo un intesa particolare è un piacere e un onore giocare con lui”. Tra i protagonisti della sfida l’ex Momo Diouf: “Partita tosta, sono contento del successo. E’ stato bello giocare contro Reggio è stata una emozione particolare per me tornare qui, dove sono cresciuto”.

Il tabellino

UNAHOTELS REGGIO EMILIA 57 VIRTUS BOLOGNA 69 UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Barford 11, Gallo ne, Winston 4, Faye 4, Smith 3, Uglietti 10, Fainke ne, Vitali 4, Faried 14, Grant, Chillo 2, Cheatham 5.

All. Priftis.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier, Belinelli 19, Pajola 10, Clyburn 3, Visconti ne, Hackett 9, Grazulis 8, Morgan ne, Polonara 6, Diouf 8, Akele 2, Tucker 4.

All. Ivanovic.

Arbitri: Bongiorni, Quarta e Pepponi.

Parziali: 13-18, 28-34, 44-48.

Tiri da due: Reggio Emilia 14/30; Virtus 13/28. Tiri da tre: 7/32; 12/26. Tiri liberi: 8/13; 7/10. Rimbalzi: 38; 31.