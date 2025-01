Virtus in campo a Reggio Emilia

Bologna, 4 gennaio 2025 - Posticipo domenicale e derby della via Emilia per la Virtus Bologna che, domani sera alle 20 scende in campo al PalaBigi per affrontare la Reggiana padrona di casa. Reggio Emilia, è reduce dalla sconfitta di Trapani, mentre la Virtus è reduce dalla netta vittoria contro Scafati in campionato e la trasferta di Atene contro il Panathinaikos in Eurolega. “Siamo pronti per una partita molto difficile, contro una squadra di talento e carattere e che ha sempre una mentalità combattiva ogni volta che scende in campo - sottolinea Isaia Cordinier - Vogliamo giocare una partita seria, con il desiderio di vincere perché vogliamo continuare ad avanzare in classifica.” A livello di formazione Dusko Ivanovic deve rinunciare all’indisponibile Ante Zizic a causa di una borsite olecranica al gomito sinistro: il giocatore verrà rivalutato tra 10 giorni. Ancora indisponibile Toko Shengelia. "È la seconda sfida di questo trittico di gare di campionato molto impegnative - conferma Dimitris Priftis, coach -. Per essere competitivi contro una squadra di livello più alto del nostro dovremo giocare al massimo delle nostre capacità in tutte le fasi del gioco. Veniamo da una brutta sconfitta con Trapani e siamo arrabbiati, vogliamo riscattarci e per farlo giocare una partita solida, come sempre con grande umiltà, lottando per quaranta minuti insieme alla spinta dei nostri tifosi. Jamar Smith ha ricominciato ad allenarsi con il gruppo e dovremmo riuscire a dargli i primi minuti in campo dopo l’infortunio; capitan Michele Vitali invece si sta portando dietro qualche acciacco già da diverse settimane”. Ex della sfida, Michele Vitali da una parte, Achille Polonara e Momo Diouf dall’altra. I precedenti - Sono 60 con la Virtus avanti per 42-18 nel totale e 20-11 nei match giocati in casa di Reggio Emilia. Arbitri - Direzione di gara affidata a Manuel Mazzoni, Denis Quarta, Giulio Pepponi. Radio & Tv - Diretta su DAZN e Radio Nettuno Bologna Uno.