La Virtus lotta, ma cade in casa del Panathinaikois

Atene (Grecia), 3 gennaio 2024 – La Virtus lotta, sbuffa, trova anche spunti importanti. Ma il tabellone è impietoso perché il Panathinaikois si impone 111-90. Risultato bugiardo, nello scarto finale, perché se i greci si confermano di un’altra categoria – e del resto la formazione di Ataman è campione di Eurolega in carica –, la Virtus risponde colpo su colpo. Questo nonostante le attenuanti non manchino. All’assenza prevista di Toko Shengelia, che dovrebbe rientrare la settimana prossima, alla Segafredo Arena, nel match di Europa contro il Baskonia, si aggiunge quella di Ante Zizic. Ivanovic non trema e mette nei primi cinque Momo Diouf. La Virtus gioca senza paura e, approfittando di un Will Clyburn ispirato, trova anche il primo vantaggio, 5-7. Il Pana alza la voce, mostra i muscoli e scappa. Eppure a metà del secondo quarto è ancora parità, 36-36 con una tripla di Belinelli. I greci sono più forti e, in attacco, sono una macchina da canestro: 19 triple a segno. Però la Virtus non molla e anche quando precipita sul 67-51, trova comunque lo spunto per rialzarsi, 81-75. Poi ci si mette Nunn, il bomber designato e partono i titoli di coda. Bene ancora Clyburn e Diouf, bene anche Pajola. Difficile valutare Grazulis, che alterna buone cose a ingenuità colossali. Domenica si torna in campo, a Reggio Emilia, campo ostico nelle ultime stagioni. E la Virtus si giocherà senza Shengelia e Zizic.

Il tabellino

Panathinaikos Atene-Virtus Bologna 111-90 PANATHINAIKOS ATENE: Kalaitzakis, Brown 12, Sloukas 5, Osman 11, Papapetrou 5, Grant 6, Nunn 27, Gabriel 2, Antetokounmpo ne, Hernangomez 16, Mitoglou, Yurtseven 27. All. Ataman. SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier 11, Belinelli 8, Pajola 8, Cyburn 25, Visconti ne, Hackett, Grazulis 12, Morgan 4, Polonara 3, Diouf 15, Akele 2, Tucker 2. All. Ivanovic. Arbitri: Peruga, Jovcic, Udyanskyy. Note: parziali 30-23; 54-42; 79-66. Tiri da due: Atene 23/31; Virtus Bologna 19/34. Tiri da tre: 19/32; 13/27. Tiri liberi: 8/12; 13/16. Rimbalzi: 30; 19.