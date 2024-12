Virtus Bologna batte l’Asvel 83-69 nel match di Eurolega: è la svolta

Bologna, 27 dicembre 2024 - Sempre avanti nel punteggio, sempre in controllo, la Virtus batte nettamente l’Asvel Villeurbanne 83-69 e dopo Barcellona infila la seconda vittoria consecutiva in Eurolega. Solida difensivamente, decisa in attacco, dove a turno trova buone risposte un po’ da tutti i propri effettivi, la formazione di Dusko Ivanovic non sbaglia un colpo tenendo benissimo il campo e non concedendo praticamente nulla ai transalpini.

La 18esima giornata di Eurolega, ultima del 2024, regala tanti sorrisi ai bianconeri in quella che a tutti gli effetti è la quinta perla nella massima manifestazione europea per club, davanti agli 8756 spettatori presenti, tra cui anche il presidente Massimo Zanetti.

Senza Hackett e Shengelia infortunati, la Virtus parte subito forte a livello difensivo, tenendo Asvel ad appena 5 punti nei primi 7’ di gioco, con i bianconeri subito avanti 14-5. La tripla di Pajola dilata ancor di più il break che, sul 17-5 tocca per la prima volta la doppia cifra di vantaggio per i bianconeri. Al primo stop Virtus avanti di 10, con transalpini in grado di segnare la miseria di 7 punti. Ad inizio secondo periodo due triple di Morgan e il canestro di Diouf piazzano un parziale di 8-0 che, al 12’ costringe Asvel a chiedere di nuovo tempo. Il 25-7 ovvero +18 è il massimo vantaggio a favore dei bianconeri nel primo tempo, bianconeri che sono bravi a rispondere colpo su colpo, canestro su canestro ad un Villeurbanne che finalmente dopo 12’ di nulla, almeno in attacco prova a fare qualcosa. All’intervallo Virtus in assoluto controllo e avanti di 17 sul 46-29. Nella ripresa la Virtus controlla, allunga portandosi sul +23, 56-31 al 25’.

La sfida si ferma per qualche minuto complice un problema al tabellone segnapunti. La Virtus non perde il focus sul match e continua a guidare, con Tucker che si esalta con 2-3 giocate difensive e che esaltano il pubblico virtussino. Il resto è pura accadiamo con l’Asvel che non riesce a incidere nei confronti di una Virtus precisa, attenta, motivata, nonostante un passaggio a vuoto, break 4-14 per il 78-64 a 2’ dalla fine.

Domenica bianconeri di nuovo in campo per l’ultima sfida dell’anno solare, sempre alla Segafredo Arena, alle 17.30 con Scafati. Il 2025 bianconero inizierà invece dalla sfida in casa dei campioni in carica del Panathinaikos Atene in programma per venerdì 3 gennaio alle 20.15 ad Oaka.

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 83 ASVEL VILLEURBANNE 69 VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Pajola 7, Clyburn 10, Cordinier 9, Polonara 17, Zizic 2; Belinelli 4, Grazulis 9, Morgan 10, Diouf 10, Tucker 2, Akele, Visconti ne. All. Ivanovic. ASVEL VILLEURBANNE: Harrison 7, Lee 6, Maledon 20, Ajinca 3, Jackson 2, De Colo 8, Sako 12, Roberson 8, Lighty 3, Black, Sissoko ne, Paul ne. All. Poupet. Arbitri: Garcia, Petek, Radojkovic. Note: parziali 17-7, 46-29, 66-45. Tiri da due: Virtus 15/28; Asvel 17/32. Tiri da tre: 10/29; 7/22. Tiri liberi: 23/25; 14/18. Rimbalzi: 28; 33.