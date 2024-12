La Virtus è sempre in emergenza. Rientra Clyburn, si ferma Hackett

Piove sul bagnato in casa Virtus. Alle 20,30 (diretta Sky) i bianconeri ospitano il Villeurbanne alla Segafredo Arena e se è vero che da una parte recuperano Will Clyburn dall’altra dovranno fare i conti con l’assenza del play Daniel Hackett che domenica a Trento ha rimediato una lieve distorsione al ginocchio sinistro.

Se a questa mancanza si aggiunge quella di Toko Shengelia, ancora convalescente dopo lo stop per un’ulcera duodenale, anche in questa occasione la V nera si ritroverà in piena emergenza. La lettura storica dice che senza questi due giocatori i bolognesi erano una squadra che faceva fatica a spuntarla in Eurocup, mentre quella più attuale vede in Hackett l’unico vero regista a 360° nella compagine virtussina, Alessandro Pajola brilla in difesa, ma non sempre è così splendente quando ha la palla in mano, mentre Matt Morgan ha un buon feeling con il canestro, ma è meno dotato nel marcare gli avversari.

E che vi sia una lacuna anche in condizioni normali è evidente, dato che si sta tentando di far portar palla a Isaia Cordinier, ma l’esperimento non si può dire che sia riuscito. Quello che sulla carta era un incontro abbordabile diventa un l’impegno più ostico.

"Ritengo che al momento l’Asvel sia una delle squadre migliori – spiega il coach bianconero Dusko Ivanovic –. Gioca molto bene, con grande fiducia, con grande atletismo e può contare su un’ottima difesa. Maledon e De Colo sono giocatori e leader molto importanti in grado di creare e trascinare i loro compagni. Dovremo giocare un’ottima gara difensiva per provare a contenerli".

Senza Shengelia anche i lunghi sono chiamati ad andare oltre i propri limiti e tra questi Achille Polonara sembra essere quello più chiamato in causa. L’ala marchigiana sta attraversando un momento di flessione dal punto di vista del rendimento e questo ha creato qualche problema alla V nera, dato che Andrejs Grazulis continua a non ripagare la fiducia che gli viene concessa.

"Ci aspetta una partita complicata – dice Polonara –, l’Asvel ha giocato un ottimo girone d’andata in Eurolega. È una squadra ostica, giovane, molto esplosiva ed atletica. Dovremo essere molto attenti al loro uno contro uno e ai loro contropiedi mentre in attacco semplicemente giocare la nostra pallacanestro, come sappiamo fare".

La gara di andata finì con il risultato di 87-85 in favore dei francesi, con il centro transalpino Neal Sako che segnò 19 punti. Arbitrano Garcia, Petek, Radojkovic.