Crollo Virtus Bologna, il terzo quarto è un incubo

Trento, 22 dicembre 2024 – Cade ancora la Virtus. Cade perché pesano le assenze di Tokoe Shengelia e Will Clyburn. Il primo rientrerà solo a gennaio e probabilmente sarà dimesso domani dall’ospedale dove si trova ricoverato per un’ulcera. Il secondo potrebbe tornare a disposizione venerdì in Eurolega.

La Virtus gioca un buon primo tempo, poi sparisce di scena nella ripresa. Nel terzo quarto è fatale un parziale di 25-5 che indirizza la sfida. Troppi errori da parte dei bolognesi che non trovano un apporto decente da Tucker. Ma coach Ivanovic non vuole sentire parlare di stanchezza, nonostante venerdì la squadra abbia giocato e vinto con il Barcellona. Ma se vuole puntare al vertice della classifica, la V nera deve cambiare registro.

Il tabellino

Aquila Trento 87

Virtus Bologna 79

AQUILA TRENTO: Ellis 11, Cale 17, Ford 13, Pecchia 1, Niang 7, Forray 7, Mawugbe 1, Lamb 21, Bayehe 6, Zukauskas 3. All. Galbiati.

SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier 16, Belinelli 10, Pajola 13, Visconti, Hackett 2, Grazulis 6, Morgan 10, Polonara 7, Diouf 4, Zizic 5, Akele 4, Tucker 2. All. Ivanovic.

Arbitri: Grigioni, Borgioni e Gonella.

Note: parziali 20-23; 41-52; 66-57. Tiri da due: Trento 17/31; Virtus Bologna 13/23. Tiri da tre: 12/35; 9/23. Tiri liberi: 17/24; 26/34. Rimbalzi: 39; 29.