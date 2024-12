Virtus Bologna sfida il Barcellona in Eurolega senza Toko Shengelia

Nuovo impegno in Eurolega per la Virtus che questa (ore 20 diretta Sky) ospita il Barcellona. Nelle fila bianconere non ci sarà Toko Shengelia che a inizio settimana è stato fermato da una ulcera duodenale. Per curare al meglio questa lesione il lungo georgiano è stato ricoverato al policlinico Sant’Orsola-Malpighi e dal questo presidio dovrebbe essere dimesso entro la giornata di lunedì. Poi, per riprendere il tono muscolare, sarà necessario svolgere un breve periodo di lavoro differenziato con il suo rientro che è previsto per il 10 gennaio quando alla Segafredo Arena arriverà il Baskonia. Senza il suo leader carismatico la formazione bolognese è chiamata a una reazione d’orgoglio contro un avversario che ha un roster di primo livello nonostante registri qualche assenza.

"Il Barcellona è una delle migliori squadre dell’Eurolega – spiega il tecnico virtussino Dusko Ivanovic –, ed è sicuramente una delle candidate alla Final Four, mentre noi abbiamo l’obiettivo di migliorare partita dopo partita. Ogni gara dobbiamo dimostrare di più, soprattutto in termini di energie e carattere".

Nelle fila catalane ci sarà Kevin Punter che nella stagione 2017/18 ha vestito la maglia bianconera conquistando anche la Basketball Champions Leauge. Con il suo passaporto serbo è diventato uno dei migliori esterni europei e questo significa che su di lui si dovrà concentrare la difesa bolognese. In realtà senza Shengelia a tenere serrato il gruppo la Virtus sembra essere una squadra ancora più votata all’attacco, anche se fino ad ora non è stata ancora trovata la via per tenere contemporaneamente calde le mani del capitano Belinelli e di Clyburn e questo è probabilmente l’aspetto che ha costretto i bolognesi a incassare 13 sconfitte vincendo solo tre gare.

"Quella di oggi è una partita importante – a parlare è Belinelli -, contro una squadra forte come il Barcellona, squadra che viene da buone prestazioni come l’ultima vinta in casa contro il Fenerbahce. Sappiamo quanto sarà dura sia dal punto di vista tattico che fisico: sarà importante lottare come abbiamo fatto nell’ultima gara, cercando però di limitare i nostri errori. Dovremo giocare una pallacanestro di squadra, sia in attacco che in difesa, pronti ad aiutarci fino alla fine".

Prima della gara non sarà osservato un minuto di silenzio per la scomparsa dell’ex general manager bianconero Alessandro Crovetti. Avendo il dirigente sportivo ricoperto un incarico importante all’interno della LegaBasket, il club ha ritenuto opportuno non duplicare quanto verrà fatto su tutti i campi della serie A nel fine settimana, quando si disputerà la dodicesima giornata. Questa sera arbitrano Ryzhyk, che continua ad essere designato contro il club bianconero nonostante gli errori del passato, Viljus e Maikic.