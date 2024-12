Virtus Bologna, sfida prenatalizia con il Barcellona

Bologna, 19 dicembre 2024 - Sfida prenatalizia di prestigio per la Virtus Segafredo Bologna. Domani sera alle 20 alla Segafredo Arena arriva infatti il Barcellona, nella sfida valida per la 17esima giornata di Eurolega. Lasciata alle spalle la sfida di ieri con l’Olympiacos Pireus, la formazione di Dusko Ivanovic si prepara a sfidare il Barcellona in quella che è l’ultima sfida casalinga pre natalizia. Un confronto che la Virtus cercherà di vincere per regalarsi e per regalare ai propri tifosi una bella gioia prima di sfidare, domenica a Trenta la Dolomiti Energia.

“Il Barcellona è una delle migliori squadre dell’Eurolega, sicuramente una candidata alle Final Four, ma noi abbiamo l’obiettivo di migliorare partita dopo partita – afferma coach Ivanovic -. Ogni gara dobbiamo dimostrare di più, soprattutto in termini di energie e carattere.”

Nella Virtus mancherà Toko Shengelia colpito da ulcera e assente per un’altra ventina di giorni. Shengelia è attualmente ancora sotto osservazione all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna, dove è stato ricoverato domenica 15 dicembre a causa di un’ulcera duodenale sanguinante. Il giocatore, in costante miglioramento, verrà rivalutato periodicamente ai fini di un veloce e sicuro ritorno all’attività sportiva. “Partita importante, contro una squadra forte come il Barcellona, squadra che viene da buone prestazioni come l’ultima vinta in casa contro il Fenerbahce - conferma c apitan Marco Belin elli - Sappiamo quanto sarà dura sia dal punto di vista tattico che fisico: sarà importante lottare come abbiamo fatto nell’ultima gara, cercando però di limitare i nostri errori. Dovremo giocare una pallacanestro di squadra, sia in attacco che in difesa, pronti ad aiutarci fino alla fine.”

Sul fronte Eurolega, Paris e Fenerbahce Istanbul, prevista per oggi, è stata rinviata a causa dell'impossibilità di Paris di avere un minimo di 8 giocatori, inclusi nell'elenco di autorizzati idonei a giocare. Tante assenze tra infortunio o malattia che hanno costretto a rinviare la sfida.

Sempre in previsione delle prossime partite, la sfida di campionato tra Virtus e Scafati, è stata riprogrammata per domenica 29 dicembre alle 17.30. Arbitri - Direzione di gara affidata a Ryzhyk, Vilius, Majkic. Radio & tv - Diretta su Sky Sport, Dazn e Nettuno Bologna Uno.