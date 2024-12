Carica Virtus contro Trento: “Una partita tosta”. Radio e tv: dove seguirla

Bologna, 21 dicembre 2024 - Rinfrancata nel morale e nella classica di Eurolega e vogliosa di riprendere il proprio cammino anche in serie A, la Virtus Segafredo scende in campo domani sera alle 20 a “Il T quotidiano Arena” di Trento, per affrontare la Dolomiti Energia padrona di casa e attuale prima della classe.

“Sarà una partita tosta, conosco bene il loro sistema di gioco e il modo in cui approcciano la gara - sottolinea Andrejs Grazulis, ex della sfida - A Trento ho passato due bellissimi anni, sono una squadra di livello, come dimostra la classifica e le partite che hanno giocato fin qui in campionato.” La Virtus dovrà rinunciare a oltre che a Toko Shengelia anche a Will Clyburn: a seguito della contusione all’occhio riportata nella gara con FC Barcelona, il giocatore verrà rivalutato nei prossimi giorni.

I precedenti

Sfida numero 18 tra le squadre, con la Virtus avanti per 10-7 nel totale dei precedenti ma in svantaggio per 4-5 nei match giocati a Trento.

Bologna ha vinto le ultime sei gare giocate contro la Dolomiti Energia, 3 in casa e 3 in trasferta.

L’ultimo successo di Trento in casa contro la Virtus è datato 30 dicembre 2018 (71-65).

Dove seguire Trento-Virtus Bologna: radio e tv

Diretta su DAZN e Nettuno Bologna Uno.

Curiosità

Achille Polonara è alla 400ª presenza in serie A.

Arbitri

Grigioni, Borgioni, Gonella.