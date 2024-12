Cordinier è strepitoso, la Virtus lotta e piega Barcellona

Bologna, 20 dicembre 2024 - La Virtus lotta e vince con merito superando 86-81 il Barcellona nella 17esima giornata di Eurolega. Davanti ad un pubblico delle grandi occasioni accorso alla Segafredo Arena, con tanto di coreografia da parte della curva, la formazione di Dusko Ivanovic, trova un Isaia Cordinier strepitoso e una difesa asfissiante che ferma l’attacco blaugrana e consente ai bianconeri di vincere, anche se nel finale, una partita a lungo condotta.

Ottima partenza della Virtus avanti 10-4 al 4’ con Pennaroya costretto a chiamare tempo per cercare di invertire l’inerzia del match. Inizialmente il Barcellona riesce a ridurre il gap che però si dilata fino al +8 bianconero di finale di primo quarto sul 23-15, tra gli applausi convinti della Segafredo Arena.

Nella seconda frazione di gioco la Virtus tocca anche il +9, ma proprio prima dell’intervallo il Barca accorcia le distanze con Punter sugli scudi e si riporta fino al -1 35-34, con cui si va alla pausa. Un punteggio fin troppo striminzito per quello che la Virtus aveva fatto vedere nei primi 20’.

Pronti via e in avvio di ripresa Abrines porta avanti i catalani. La Virtus risponde con un parziale di 8-0 ribalta di nuovo l’inerzia, ma è dalla difesa che la formazione di Ivanovic che costruisce il suo vantaggio con un’aggressività sulla palla vista di rado in questa stagione.

Virtus sempre avanti, Barcellona che però ha la forza di non staccarsi mai, di rimanere sempre in scia dei bianconeri e impatta sul 60-60 al 28’. E’ un continuo botta e risposta, Morgan raggiunge un positivo Zizic e un ottimo Cordinier in doppia cifra, ma in generale Ivanovic trova risposte positive da tanti dei suoi elementi.

Vantaggi e controvantaggi che si susseguono, poi il Barca sembra prendere il sopravvento andando avanti 72-75. Ma la forbice del distacco non si stacca mai. Cordinier mette a segno 4 liberi di fila che tengono avanti la Virtus, ma dall’altra parte il Barca non sbaglia un colpo. Al 39’ catalani è avanti 80-81.

Nell’ultimo minuto di gioco ancora Cordinier segna l’82-81. Punter perde palla sulla pressione di Pajola e Diouf e dall’altra parte ancora Cordinier, l’hombre del partido, fa 1 su 2 ai liberi. Barcellona con palla in mano ma Brizuela commette passi restituendo palla ai bianconeri.

Anche Pajola fa 1 su 2 dalla lunetta e, per la teoria dei piccoli passi, a 12.3” dalla fine la Virtus è avanti 84-81. Il Barcellona ha ancora un’occasione, ma Parker inspiegabilmente tutto solo sbaglia la tripla del pareggio, mentre dall’altra parte Clyburn si infortuna a 3.9” dalla fine subendo fallo, antisportivo, da Punter. In lunetta Belinelli fa 2 su 2 e chiude i conti.

Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 86 BARCELLONA81

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett 3, Cordinier 24, Clyburn 6, Grazulis 3, Zizic 12; Belinelli 6, Pajola 9, Morgan 10, Polonara 5, Diouf 8, Akele ne, Tucker ne. All. Ivanovic.

BARCELLONA: Satoransky, Punter 17, Parker 21, Anderson 7, Vesely 8; Sarr ne, Brizuela 5, Hernangomez 14, Nunez, Fall 4, Abrines 5, Parra. All. Pennaroya.

Arbitri: Ryzhyk, Vilius, Majkic.

Note: parziali 23-15, 35-34, 65-65. Tiri da due: Virtus 25/43; Barcellona 26/52. Tiri da tre: 6/26; 7/24. Tiri liberi: 18/24; 8/8. Rimbalzi: 43; 38.