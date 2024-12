Virtus Bologna pronta alla sfida con l’Asvel: dove guardare la partita

Bologna, 26 dicembre 2024 – Mal digerita la sconfitta di domenica scorsa con Trento, arrivata dopo un buon primo tempo e una pessima terza frazione di gioco, la Virtus torna ad assaporare l’atmosfera dell’Eurolega. Il 27 dicembre alle 20.30 alla Segafredo Arena, la formazione di Dusko Ivanovic ospita infatti l’Asvel nella 18esima giornata di Eurolega. Alla sfida si affrontano due squadre col morale in salute. Virtus ha collezionato due vittorie nelle ultime tre sfide giocate, risultato che ha permesso a Marco Belinelli e compagni di fare notevoli passi in avanti nel gioco e nella convinzione in se stessi. Ma se la Virtus, sconfitta di Trento appunto a parte, è in ripresa, ancora meglio stanno i francesi dell’Asvel Villeurbanne attualmente 13esimo in classifica con un bilancio di 8-9 e soprattutto con quattro vittorie nelle ultime cinque partite giocate, a conferma della striscia vincente della formazione francese. A livello di precedenti, dal 2000 ad oggi sono stati complessivamente 7 con un bilancio 4 vittorie e 3 sconfitte a favore della Virtus. Nell’unico precedente stagionale a imporsi sono stati i francesi che il 10 ottobre scorso all’Astroballe vinsero 87-85. “Ritengo che al momento l’Asvel sia probabilmente una delle squadre migliori –sottolinea coach Ivanovic – Giocano molto bene, con grande fiducia, con grande atletismo e possono contare su un’ottima difesa. Maledon e De Colo sono giocatori e leader molto importanti in grado di creare e trascinare i loro compagni. Dovremo giocare un’ottima gara difensiva per provare a contenerli”. Rientra tra i giocatori convocabili Will Clyburn. Indisponibili Toko Shengelia e Daniel Hackett per i postumi di una lieve distorsione al ginocchio sinistro rimediata nella gara con Trento. “Ci aspetta una partita complicata, l’Asvel ha giocato un ottimo girone d’andata in Eurolega - sottolinea invece Achille Polonara - È una squadra ostica, giovane, molto esplosiva ed atletica. Dovremo essere molto attenti al loro 1vs1 e ai loro contropiedi mentre in attacco semplicemente giocare la nostra pallacanestro, come sappiamo fare.”

Come seguire la partita

Biglietti: disponibili sul circuito Vivaticket, oppure domani dalle 18.30 alla biglietteria di piazza della Costituzione.

Arbitri: direzione di gara affidata al trio composto da Garcia, Petek e Radojkovic.

Radio e tv: diretta tv su Sky, Dazn, radio su Nettuno Bologna Uno.