Appuntamento domenica. Memorial Bottacin: Olimpia Milano e Hapoel Gerusalemme nel ricordo di Gianluca

di Umberto Zanichelli

Torna domenica, per il terzo anno consecutivo il "Memorial Bottacin – Il Basket nel cuore", l’appuntamento organizzato dalla Cat Vigevano in collaborazione con il Pool Vigevano Sport e il Comune, in ricordo del giocatore e poi dirigente, vigevanese d’adozione, scomparso a 58 anni il 1° febbraio del 2021. Ad affrontarsi, domenica alle 18, saranno i campioni d’Italia dell’Olimpia Milano (questo pomeriggio impegnati in amichevole a Tortona), che si sono aggiudicati le prime due edizioni, e l’Hapoel Gerusalemme. Il ricavato dell’evento andrà alla Fondazione Tog che si occupa da oltre 50 anni di bambini affetti da lesioni del sistema nervoso centrale. "Abbiamo voluto ricordare ancora Gianluca – dice la vice -presidente della Cat, Roberta Bauer – che ha fatto moltissimo per la nostra società, trasmettendo ai nostri ragazzi i valori dello sport nei quali ha sempre creduto. Grazie al forte legame con coach Ettore Messina, l’Olimpia ha sempre risposto con entusiasmo al nostro invito; l’augurio è che lo faccia anche il pubblico di Vigevano". L’anno scorso le presenze al palaElachem erano state 2 mila contro il 1.300 della prima edizione.

I biglietti per l’evento, che sarà presentato da Marco Barzizza con l’ausilio di un ospite a sorpresa, sono in vendita sul circuito Vivaticket con tre fasce di prezzo (10, 15 e 20 euro, 10 e 8 i ridotti) oltre al parterre in vendita a 50 euro e al botteghino del palaElachem che domenica sarà aperto a partite dalle ore 16.