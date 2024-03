Basket, 23esima giornata di Serie A: orari e dove vedere le gare

Milano, 15 marzo 2024 – Archiviati gli impegni nelle coppe europee delle italiane, torna la Serie A1 di basket, giunta alla 23° giornata. Il turno viene inaugurato dalla sfida al PalaBarbuto di Napoli fra i padroni di casa e Pistoia, entrambe in lotta per un posto nei playoff. Quello in terra campana sarà l'unico appuntamento del sabato. Il primo match in programma domenica è quello a Reggio Emilia, dove la Unahotels ospita Varese. Il piatto forte arriva alle 17: Venezia accoglie Milano, per uno scontro diretto al terzo posto della classifica. In zona playoff, occhio anche al duello fra Scafati e Tortona. La capolista Brescia va a Sassari, mentre la Virtus Bologna a Pesaro per quello che sarà quasi un testacoda. A completare il quadro di questo 23° turno ci sono Brindisi-Trento e Treviso-Cremona, con le compagini locali alla caccia di punti per inseguire la salvezza.

Il programma delle gare e dove vederle in tv

Gevi Napoli – Estra Pistoia: sabato 16 marzo, ore 19:45, diretta tv su Dazn ed Eurosport 1;

Unahotels Reggio Emilia – Openjobmetis Varese: domenica 17 marzo, ore 16:30, diretta tv su Dazn;

Umana Reyer Venezia – EA7 Emporio Armani Milano: domenica 17 marzo, ore 17, diretta tv su Dazn;

Givova Scafati – Bertram Derthona Tortona: domenica 17 marzo, ore 17:30, diretta tv su Dazn;

Banco di Sardegna Sassari – Germani Brescia: domenica 17 marzo, ore 18:15, diretta tv su Dazn e DMax;

Happy Casa Brindisi – Dolomiti Energia Trento: domenica 17 marzo, ore 18:30, diretta tv su Dazn;

Carpegna Prosciutto Pesaro – Virtus Segafredo Bologna: domenica 17 marzo, ore 19, diretta tv su Dazn;

Nutribullet Treviso – Vanoli Cremona: domenica 17 marzo, ore 20, diretta tv su Dazn ed Eurosport 1

La classifica di Serie A

Brescia 34; Bologna 32; Milano, Venezia 30; Reggio Emilia, Napoli 24; Pistoia, Trento, Tortona 22; Sassari, Scafati 20; Cremona, Varese 18; Treviso 14; Pesaro 12; Brindisi 10.

