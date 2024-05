Basket, Libertas al cardiopalma: Faenza affonda 63-64

Livorno, 10 maggio 2024 - Immortale questa Libertas, Faenza è costretta ad arrendersi 63-64. Gli uomini di Andreazza compiono un vero e proprio blitz al PalaCattani e vincono gara-3 dei quarti di finale dei playoff in terra emiliana all’ultimo tuffo, a due secondi dalla sire. Merito di Andrea Saccaggi, l’uomo più esperto e più atteso in casa LL per questa post season. Adesso Fantoni e compagni conducono la serie 2-1 e domenica in palio c’è il match point per chiudere i conti e volare in semifinale. Altrimenti, sarà gara-5 al PalaMacchia, avendo con questa vittoria esterna guadagnato nuovamente il fattore campo.

STARTING FIVE

LL: Williams, Ricci, Allinei, Fratto, Fantoni (all. Andreazza)

FA: Siberna, Papa, Pastore, Begarin, Poletti (all. Garelli)

1QT (16-21)

Prende la linea di fondo e appoggia la palla al vetro, Begarin porta avanti Faenza dopo la palla a due (2-0). Risponde la Libertas con Fratto dal perimetro assistito da Williams (2-3). Dolce dolce Papa con un floater vincente su assist di Pastore: Blacks avanti 4-3. Anche Fantoni mette i primi punti del match dal pitturato (4-5). Non perfetta la difesa LL con Siberna che dalla rimessa piazza la prima tripla di serata per i ragazzi dei coach Garelli (9-5). Andreazza getta Tozzi nella mischia e lui risponde presente con la penetrazione del 9-7. Tripla in transizione da 8 metri di Pastore, senza paura a segno per il 12-7. Risposta immediata di Bargnesi, per la tripla che lancia il parziale di 0-10 (12-17) all’ottavo minuto. Canestro di pura tecnica per Luca Tozzi, entrati negli ultimi 120 secondi del primo tempino (13-19). C’ha preso gusto Tozzi, con un canestrone in arretramento, a portare avanti di 7 i suoi compagni (14-21). Punteggio dopo 10’: 16-21.

2QT (23-23)

Bel movimento col piede perno e bel canestro di Petrucci a inizio secondo quarto. Un canestro che riavvicina Faenza sul -3 (18-21). Williams risponde immediatamente dalla media distanza. Ma la metà frazione, tantissimi errori da una parte del campo e dall'altra. Errori banali, percentuali deficitarie sia per la Libertas che per Faenza, con i primi che viaggiano con un 2/14 dal perimetro al 14’ che parla da solo. Jumper letale di Poletti con contatto, Faenza torna a un possesso di svantaggio a metà secondo quarto (20-23). Da quel contatto Poletti è costretto a uscire dal campo. Secondo tempino dal punteggio bassissimo: al 18’ il parziale di frazione recita 4-2 Faenza (20-23). Tanto nervosismo, tantissima intensità, in una partita dal peso specifico misurabile in tonnellate per l’economia della serie. Segna Vico, dal mid range, il primo canestro dal campo dopo svariati minuti di gioco. Faenza aggancia la LL (23-23).

3QT (49-42)

Poggi prende il piazzato per Faenza, ma la tripla di Saccaggi dà ossigeno alla Libertas che torna a segnare a inizio terzo quarto (25-28). Tozzi da sotto raccoglie il rimbalzo dopo la tripla fallita da Allinei (28-30). A cui risponde prontamente Vico, 6 punti consecutivi, sempre dal perimetro (31-30). Fiammata Faenza che con Begarin trova il massimo vantaggio di serata (38-32). Andreazza non può che chiamare time out. Esca bene dal time out la LL, con Williams battezzato dalla difesa (38-35). Allungo definitivo per i Blacks con Papa che capitalizza la tripla apertissima su assist di Begarin (43-35). Risposta immediata di Ricci, dal perimetro, finalmente (43-38). Penetrazione finale del quarto per Vico, una serpentina che disorienta l’intera difesa amaranto (49-42).

4QT (63-64)

Prova a suonare la carica Williams per la Libertas: fondamentale tripla in apertura di quarto che vale il -4 (49-45). Nel momento più duro per la Libertas, Saccabomb non delude, con la tripla del -4 al 33’ (52-48). Capitan Fantoni sfrutta alla grande il piede perno e appoggia al vetro la palla del 52-50. Sorpasso Libertas, pesantissimo, a 6 minuti dalla fine, con Saccaggi sempre dal perimetro (52-53). Gran movimento, gran canestro di Williams, in forma smagliante stasera, deciso a fare la differenza: penetrazione in solitaria del play che vale il 54-58 a 180 secondi dalla fine. Ma sul ribaltamento all’olandese viene fischiato il quinto fallo, per lui partita finita. 2/2 di Vico dalla lunetta, Faenza nuovamente sotto di 2 (56-58). Papa da sotto trova il pareggio a 100 secondi dalla fine (60-60). In uscita, bellissimo canestro di Fantoni in arretramento (60-62). Risponde Vico dal perimetro con l’aiuto del ferro e della sorte in uscita dai blocchi (63-62). Anche Ricci fuori per limite falli dopo il contatto in area Faenza con Vico, che a dire il vero gioca molto d’esperienza e accentua la caduta. A 38 secondi dalla sirena, Faenza palla in mano. Vico sbaglia la tripla. Poi, il guizzo del fuoriclasse: a due secondi dall’incontro Saccaggi trova il canestro della vita dopo la penetrazione da urlo, frutto di esperienza e sangue freddo (63-64). Due secondi per Faenza in uscita dal time out per trovare la conclusione. Pastore rimette, la palla attraversa l’aria, per giungere nelle mani di Papa. Ma c’è da fare i conti col muro di Tozzi, che stoppa il tentativo di tiro. E’ la giocata che decide gara-3. La Libertas vince all’ultimo tuffo, e adesso conduce la serie 2-1.

Francesco Ingardia