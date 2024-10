Basket, serie A: Bologna, Trieste, Milano e Brescia vincono e agganciano Trento

Bologna, 26 ottobre 2024 – In attesa del match che vedrà la Dolomiti Energia Trentino impegnata sul campo della Dinamo Banco di Sardegna Sassari, i ben cinque anticipi della quinta giornata del campionato di Serie A di basket hanno portato alla composizione di un quintetto di testa. Ancora intonsa la casella sconfitte della Virtus Segafredo Bologna che, dopo il rinvio del match con Tortona per via dell’alluvione che ha colpito una settimana fa il capoluogo felsineo e la conquista del primo sigillo in Eurolega in casa del Partizan, ha sbancato Cremona sconfiggendo la Vanoli 74-69. A guidare i bianconeri al successo sono state le prestazioni più che positive di Isaia Cordinier (13 punti) e Achille Polonara (12 punti con il 100% nel tiro da due). Niente da fare, invece, per la Vanoli, che ha condotto ritmi e punteggi per quasi tre quarti grazie ai 20 punti di Tajion Jones e ai 15 di Corey Davis. Determinanti, nel testa a testa finale, i canestri mandati a bersaglio da Cordinier, Clyburn e Diouf. A quota 8 punti c’è anche la Pallacanestro Trieste che ha espugnato Treviso con un pirotecnico 100-95: protagonista del successo della formazione alabardata è stato uno scatenato Colbey Ross, autore di ben 30 punti (9/12 da due e 4/10 da tre). Sono 18, con un chirurgico 10/13 dalla linea della carità, i punti portati in cascina da Markel Brown. Lo spartiacque del match, dopo un terzo quarto che si è concluso sul 57-52 per la Nutribullet (26 punti per Osvaldas Olisevicius sul fronte trevigiano), è stato il quarto quarto, in cui la difesa giuliana ha limitato l’attacco avversario e il duo Brown-Ross è salito in cattedra firmando le giocate chiave. Nel quintetto di testa assieme a Trento, Virtus Bologna e Trieste, c'è poi l’EA7 Emporio Armani Milano, che ha saputo riscattare l’ennesimo ko di Eurolega imponendosi per 89-82 sul fanalino di coda Napoli Basket, che è ancora a secco di successi al pari di Varese. Il rientro di Josh Nebo ha rimpolpato un settore lunghi di Milano ridotto all’osso fino a pochi giorni fa. A fare la voce grossa per i biancorossi, però, sono stati Armoni Brooks con 20 punti e Nikola Mirotic con 13. Milano ha cercato di scappare tra primo e secondo quarto toccando la doppia cifra di vantaggio ma i partenopei, aiutati dai 23 punti di Totè, non ha mai mollato la presa fino alle ultime battute di gara in cui Armoni Brooks ha chiuso i conti con giocate chiave. Dopo tre vittorire di fila, è invece caduta la neopromossa Trapani, sconfitta in casa 84-78 dalla Bertram Dertona Tortona: tre i giocatori nelle file della formazione piemontese a finire in doppia cifra, con Arturts Strautins capofila a quota 15 punti. Infine, ha raggiunto quota quattro vittorie anche la Germani Brescia che si è imposta con un perentorio 80-68 sul campo della Unahotels Reggio Emilia: a decidere la contesa è stato l’asse play-pivot composto da Nikola Ivanovic e Miro Bilan, autori di 20 punti a testa. Decisivo il 22-9 piazzato nel corso del secondo quarto dai biancoblù che non si sono più voltati indietro.